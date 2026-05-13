Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 14. Mai 2026

Horoskop morgen: Widder

Geben Sie einem anderen Menschen heute das Gefühl der Zugehörigkeit, nehmen Sie sich eines Trauernden an. Abends haben Sie wertvolle Ideen und können Anregungen geben!

Horoskop morgen: Stier

Nutzen Sie Ihre Chancen in der Liebe. Gehen Sie offen auf einen Menschen zu, den Sie für sich gewinnen wollen! Der Abend bleibt ruhig und ist ideal für ein schönes Essen zu zweit.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Tagsüber sollten Sie anstehende Arbeiten erledigen, auch wenn Sie wenig Lust haben. Ab dem späteren Nachmittag lässt Ihre Leistungsfähigkeit nach. Halten Sie abends maß in allem.

Horoskop morgen: Krebs

Erledigen Sie am späten Vormittag alles Nötige. Ruhen Sie sich nachmittags möglichst aus. Freuen Sie sich auf den Abend, er wird positiv verlaufen. Nutzen Sie eine Chance!

Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Horoskop morgen: Löwe

Erfüllen Sie heute geduldig alle anstehenden Aufgaben, damit verschaffen Sie sich einen beruflichen Vorsprung. Am frühen Nachmittag sollten Sie bescheiden auftreten.

Horoskop morgen: Jungfrau

Leisten Sie sich einen unbeschwerten Tag. Tun Sie sich Gutes, träumen Sie. Zum Abend hin müssen Sie wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückkehren.

Horoskop morgen: Waage

Sie sind hochmotiviert, dürfen sich aber auch in der größten Begeisterung keine Illusionen über Ihre Grenzen machen. Lassen Sie sich abends Zeit mit einer Reaktion.

Horoskop morgen: Skorpion

Tagsüber müssen Sie immer wieder mit kleinen Störungen oder Missverständnissen rechnen. Nicht aufregen! Der Abend wird für Sie sehr schön, nehmen Sie sich etwas vor!

Horoskop morgen: Schütze

Morgens haben Sie einige gute Ideen, wie Sie sich verbessern können. Halten Sie sie fest und sprechen Sie sie mit anderen durch! Abends löst sich ein Knoten in der Liebe.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie verschaffen sich heute einen beruflichen Vorsprung, man weiß Ihre Fähigkeiten zu würdigen. Nutzen Sie nachmittags die Gelegenheit zu einem offenen, ausführlichen Gespräch.

Horoskop morgen: Wassermann

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie heute bei anderen nicht so gut ankommen. Eine notwendige Wartezeit müssen Sie geduldig überbrücken. Haben Sie Verständnis für andere!

Horoskop morgen: Fische

Sie können eine Verwicklung oder Verstrickung heute aktiv auflösen. Suchen Sie dazu am frühen Nachmittag ein Gespräch. Machen Sie ein Angebot, mit dem Sie leben können.