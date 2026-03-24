Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 25. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Voreiligkeit kann Ihnen vormittags Nachteile bringen. Lassen Sie sich nicht zu Fehlern hinreißen! Am späten Nachmittag können Sie einen charmanten Kontakt haben.

Horoskop morgen: Stier

Agieren Sie heute vorsichtig und zurückhaltend. Sie dürfen, gerade wenn es um Wichtiges geht, Ihr Pulver nicht zu früh verschießen. Abends finden Sie mit jemandem zusammen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie können heute Schwierigkeiten lösen, die sich im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Zusage ergeben haben. Nehmen Sie nachmittags einen Drückeberger in die Pflicht!

Horoskop morgen: Krebs

Suchen Sie vormittags das Gespräch, streben Sie eine Aussöhnung an! Nachmittags müssen Sie ein Geheimnis für sich behalten. Lassen Sie sich nicht austricksen!

Horoskop morgen: Löwe

Nehmen Sie sich heute etwas zurück, Sie haben weniger Kraft als gewöhnlich. Vermeiden Sie Alkohol und zu üppige Speisen. Abends haben Sie eine wertvolle Erkenntnis.

Horoskop morgen: Jungfrau

Halten Sie sich heute etwas im Hintergrund. Reagieren Sie flexibel, wenn man Forderungen an Sie stellt. Erkennen Sie es abends an, wenn man Ihnen einen Gefallen tut.

Horoskop morgen: Waage

Tagsüber kann es Ihnen an Antrieb fehlen. Lassen Sie sich am späten Vormittag die Stimmung von einer Absage nicht verderben. Gehen Sie abends auf Provokationen gar nicht ein.

Horoskop morgen: Skorpion

Überlegen Sie sich heute, wenn Ihnen etwas zufällt, ob Sie die Verantwortung dafür übernehmen können. Abends können Sie sich vorteilhaft mit einem älteren Menschen beraten.

Horoskop morgen: Schütze

Sie sind heute weniger leistungsfähig als sonst. Muten Sie sich nicht zu viel zu und gönnen Sie sich Erholungspausen. Lassen Sie sich vormittags nicht in eine Falle locken.

Horoskop morgen: Steinbock

Heute haben Sie einen besonders starken Tag, legen Sie sich ins Zeug! Sie begreifen heute besonders schnell, worauf es ankommt, und können gute Gelegenheiten bekommen.

Horoskop morgen: Wassermann

Die frühen Morgenstunden und der Vormittag sind für Sie am besten. Verwirklichen Sie sich, setzen Sie Ihre Ideen um! Sie finden auch auf ungewöhnlichen Wegen zum Erfolg.

Horoskop morgen: Fische

Verhalten Sie sich heute nicht zu gleichgültig. Man braucht und fordert Sie. Verlieren Sie abends nicht die Nerven, wenn andere Ihre Position infrage stellen möchten.