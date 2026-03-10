Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 11. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Große Ziele können heute wegen materieller Beschränkungen nicht im vorgesehenen Maß verwirklicht werden. Vermeiden Sie abends Streit, suchen Sie einen Kompromiss.

Horoskop morgen: Stier

Geben Sie sich heute nicht mit Versprechungen zufrieden, fordern Sie Greifbares! Am späten Vormittag sollten Sie sich von einem Angriff nicht beeindrucken lassen. Stellen Sie sich ihm!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Am Vormittag müssen Sie um Ihre Konzentration ringen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Arbeiten Sie möglichst nach einem festen Plan. Gehen Sie abends auf Ihren Partner ein.

Horoskop morgen: Krebs

In einer familiären Angelegenheit können Sie heute einen neuen Anfang machen. Frischen Sie am frühen Abend einen wertvollen Kontakt in die Heimat auf.

Horoskop morgen: Löwe

Morgens dürfen Sie mit einer erfreulichen Überraschung rechnen. Nachmittags kann ein Geschenk eine Falle sein. Lassen Sie sich nicht kaufen! Der Abend ist gut für Gespräche.

Horoskop morgen: Jungfrau

Gönnen Sie heute den Menschen in Ihrer Umgebung ihre Ruhe, fordern Sie nichts. Abends sollten Sie nicht versuchen, andere durch Übertreibungen zu beeindrucken.

Horoskop morgen: Waage

Es ist heute nicht immer leicht für Sie, sich von störenden Einflüssen abzuschirmen. Ziehen Sie sich vor allem nachmittags bewusst zurück, Sie könnten sonst viel Zeit verlieren.

Horoskop morgen: Skorpion

Gehen Sie heute ganz nach Plan vor, verlieren Sie sich nicht in unwichtigen Einzelheiten! Am späteren Nachmittag sollten Sie kein Geld ausgeben, um andere zu beeindrucken.

Horoskop morgen: Schütze

Riskieren Sie heute nicht zu viel! Lassen Sie sich genug Zeit, um sich bei einer Entscheidung sorgfältig abzusichern. Spätnachmittags überraschen Sie mit Ihrem Erfindungsreichtum.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich heute nicht von Menschen beeinflussen, die einen Keil zwischen Sie und andere treiben möchten. Glauben Sie nicht alles, was gesagt wird. Bewahren Sie abends Ruhe!

Horoskop morgen: Wassermann

Halten Sie sich den Nachmittag für Ihre Liebhabereien frei. Abends können Sie sich sanft aus einer emotionalen Abhängigkeit lösen. Stehen Sie zu Ihren Gefühlen.

Horoskop morgen: Fische

Vormittags bekommen Sie Gewissheit in einer Liebessache. Suchen Sie nachmittags Kontakt! Lassen Sie sich abends von der schlechten Laune anderer nicht anstecken.