Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 4. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Riskieren Sie heute nicht zu viel, verhalten Sie sich nicht leichtsinnig! Vor allem am Abend sitzt Ihnen der Geldbeutel zu locker. Stecken Sie nur ein, was Sie ohne Not ausgeben können.

Horoskop morgen: Stier

Bei allem, was Sie heute tun, sollten Sie an die Folgen denken. Am frühen Nachmittag kann schon ein kleiner Fehler zu einer Entfremdung führen. Halten Sie einen Kontakt aufrecht.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Nehmen Sie eventuelle Spannungen in Ihrer Familie heute nicht zu ernst. Lassen Sie anderen Luft zur eigenen Entfaltung. Sie setzen sich abends durch, wenn Sie geradlinig handeln.

Horoskop morgen: Krebs

Machen Sie sich heute einen schönen Tag, am besten mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder jemandem, der Ihnen positive Impulse gibt. Abends kommen Sie jemandem näher!

Horoskop morgen: Löwe

Schonen Sie vormittags Ihre Kräfte. Meiden Sie ungewohnte Anstrengungen. Nachmittags keimt in Ihnen ein Wunsch auf. Bereits abends sehen Sie Wege zu seiner Verwirklichung.

Horoskop morgen: Jungfrau

Nachmittags müssen Sie mit Turbulenzen durch andere rechnen. Je weniger Sie sich darauf einlassen, desto schneller kehrt wieder Frieden ein. Genießen Sie den Abend zu zweit!

Horoskop morgen: Waage

Halten Sie sich tagsüber konsequent aus allem heraus, was Sie nichts angeht. Sie würden nichts gewinnen. Ab dem späten Nachmittag kehrt Ihre alte Entschlusskraft zurück.

Horoskop morgen: Skorpion

Sehen Sie einen Konflikt von der positiven Seite! Nehmen Sie eine Auseinandersetzung zum Anlass, neue Gemeinsamkeiten zu finden. Abends lohnt sich entschlossenes Handeln!

Horoskop morgen: Schütze

Im Straßenverkehr sollten Sie heute sehr umsichtig sein. Rechnen Sie mit den Fehlern anderer, verhalten Sie sich defensiv! Am späten Vormittag sind Sie besonders ausdauernd.

Horoskop morgen: Steinbock

Vormittags und am frühen Abend kann es Ihnen zu unruhig sein. Ziehen Sie sich dann ein wenig zurück, lassen Sie die anderen sich austoben. Genießen Sie den späteren Abend!

Horoskop morgen: Wassermann

Gehen Sie am Morgen flexibler auf andere Menschen ein. Machen Sie nicht zu, wenn man Ihre Abläufe stört! Eine Auseinandersetzung am Abend findet ein gütliches Ende.

Horoskop morgen: Fische

Überfordern Sie heute niemanden und stellen Sie keine zu hohen Ansprüche. Nachmittags sollten Sie viel Verständnis haben, wenn andere menschliche Schwächen zeigen.