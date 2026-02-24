Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 25. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Stehen Sie vormittags zu einem Versprechen, Sie müssten sonst mit Nachteilen rechnen. Nachmittags und abends entspannt sich die Stimmung zunehmend. Erholen Sie sich!

Horoskop morgen: Stier

Verbringen Sie diesen Tag in aller Ruhe. Machen Sie sich frei von Verpflichtungen. Wenn Sie können, sollten Sie etwas zusammen mit Ihrem Partner unternehmen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie können heute mit der Förderung durch einflussreichere Menschen rechnen. Gehen Sie aus sich heraus, reden Sie über Ihre Vorstellungen. Verbringen Sie den Abend möglichst ruhig.

Horoskop morgen: Krebs

In der Partnerschaft sollten Sie vormittags geduldig sein. Lassen Sie sich nachmittags von der Begeisterung anderer anstecken. Abends bekommen Sie eine wertvolle Anregung.

Horoskop morgen: Löwe

Beteiligen Sie sich vormittags an einer gemeinsamen Planung, bringen Sie Ihre Anregungen, aber auch ihre Bedenken vor. Nehmen Sie abends einem Konflikt die Spitze.

Horoskop morgen: Jungfrau

Schalten Sie am Vormittag nicht auf stur, wenn man Ihren Wünschen oder Anweisungen nicht gleich Folge leistet. Machen Sie sich nachmittags Gedanken über nötige Änderungen.

Horoskop morgen: Waage

Von Wichtigtuern dürfen Sie sich heute nicht provozieren lassen. Nachmittags sollten Sie eine Verpflichtung ernst nehmen, auch wenn Sie dadurch Mühe haben.

Horoskop morgen: Skorpion

Erledigen Sie vormittags keine Arbeiten, die viel Konzentration benötigen. Nachmittags sind Sie leistungsfähiger. Abends sollten Sie sich nicht zu einem Fehler verführen lassen.

Horoskop morgen: Schütze

Nehmen Sie sich heute genug Zeit, lassen Sie sich nicht hetzen. Wenn man Sie unter Druck setzen will, sollten Sie diplomatisch reagieren. Abends bekommen Sie eine Chance in der Liebe.

Horoskop morgen: Steinbock

Gehen Sie heute besonders intensiv auf andere ein, hören Sie zu! Mittags kann Ihr Eingreifen zum Abbau von Spannungen führen. Abends dürfen Sie nicht zu viel versprechen!

Horoskop morgen: Wassermann

Leisten Sie sich heute kein anmaßendes Verhalten. Begegnen Sie anderen Menschen mit dem ihnen gebührenden Respekt. Vor allem abends drohen sonst heftige Zusammenstöße.

Horoskop morgen: Fische

Es kann Ihnen heute sehr schwerfallen, ruhig zu bleiben. Ziehen Sie sich immer wieder ein bisschen zurück und tanken Sie Kraft. Übertriebene Kritik an anderen kann zum Streit führen.