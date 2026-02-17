Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie
Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!
Horoskop für Mittwoch, 18. Februar 2026
Horoskop morgen: Widder
Sie sind heute nicht auf der Höhe Ihrer Kraft und sollten sich nicht überanstrengen. Essen Sie leicht – viel Obst und Wasser! Geben Sie nachmittags keine Zusagen oder Versprechen.
Horoskop morgen: Stier
Halten Sie vormittags die Augen offen, suchen Sie Ihre Chance! Beruflich können Sie einen Schritt nach vorn machen. Geben Sie Ihrem Partner das Gefühl, dass Sie für ihn da sind.
Horoskop morgen: Zwillinge
Treffen Sie heute keine wichtigen Entscheidungen. Lassen Sie sich auf nichts ein, auch wenn man versucht, Sie mit interessanten Angeboten zu ködern. Sie könnten viel verlieren!
Horoskop morgen: Krebs
Teilen Sie Ihre Kräfte tagsüber klug ein. Am Nachmittag müssen Sie sich einer Herausforderung stellen, die einiges an Energie kosten kann. Tanken Sie abends Ihre Akkus wieder auf.
Horoskop morgen: Löwe
Wenn man Ihnen vormittags ein Angebot zur Mitarbeit macht, sollten Sie darauf eingehen. Sie können Ihre Lage auf lange Sicht erheblich verbessern. Genießen Sie abends die Liebe!
Horoskop morgen: Jungfrau
Es lohnt sich heute für Sie, vollen Einsatz zu bringen. Arbeiten Sie an einer Sache, von der Sie sich maximalen persönlichen und beruflichen Gewinn versprechen.
Horoskop morgen: Waage
Nutzen Sie den Tag zur Erledigung schriftlicher Arbeiten. Schreiben Sie fällige Briefe, führen Sie Gespräche! Vormittags kommt man Ihnen in einer wichtigen Sache entgegen.
Horoskop morgen: Skorpion
Nutzen Sie heute jede Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Sie können wertvolle Anregungen bekommen. Abends kommen Sie sehr gut bei anderen an!
Horoskop morgen: Schütze
Nach einem intensiven Gespräch können Sie das Kriegsbeil ein für alle Male begraben. Stoßen Sie am Abend mit einem Glas Wein auf den wiederhergestellten Frieden an.
Horoskop morgen: Steinbock
Sie finden heute immer wieder Gelegenheit, sich zu entspannen, auszuruhen und neue Kraft zu sammeln. Abends sollten Sie allerdings beim Essen und Trinken nicht übertreiben.
Horoskop morgen: Wassermann
Gehen Sie vormittags flexibler auf andere Menschen ein. Machen Sie nicht dicht, wenn man Ihre Abläufe stört! Eine Auseinandersetzung am Abend findet ein gütliches Ende.
Horoskop morgen: Fische
Wenn Sie am frühen Morgen für einen anderen einspringen, sichern Sie sich einen Vorteil. Abends entwickeln Sie die Idee zur Verwirklichung eines Wunschtraumes.
