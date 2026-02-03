Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 4. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Vormittags haben Sie besonders starke kreative Kräfte und fühlen sich leicht in andere Menschen ein. Profitieren Sie davon! Abends sollten Sie es ruhig angehen lassen.

Horoskop morgen: Stier

Nutzen Sie für wichtige Vorhaben den Nachmittag. Sie finden Gehör bei anderen und können einen Plan umsetzen. Versprechen Sie sich abends nicht zu viel von einem Flirt.

Horoskop morgen: Zwillinge

In der Partnerschaft und im Umgang mit anderen kann es heute immer wieder Reibereien geben. Verschleppen Sie Streit nicht, bemühen Sie sich um eine gütliche Klärung.

Horoskop morgen: Krebs

Bleiben Sie heute eher im Hintergrund und erledigen Sie anstehende Aufgaben unauffällig. Fangen Sie möglichst nichts Neues an. Halten Sie abends maß beim Essen und Trinken!

Horoskop morgen: Löwe

Mit Ihrer Entschlusskraft beeindrucken Sie andere heute sehr und setzen durch, was Sie sich vorgenommen haben. Lassen Sie sich abends von einem Schmeichler nicht blenden.

Horoskop morgen: Jungfrau

Hüten Sie sich morgens und vormittags vor Spekulationen. Misstrauen Sie Versprechungen. Abends sollten Sie mit Alkohol sehr sparsam umgehen, er macht Sie labil.

Horoskop morgen: Waage

Sie haben einen Erfolg versprechenden Tag vor sich. Nutzen Sie vor allem die Mittagsstunden, um ein wichtiges Vorhaben voranzutreiben. Am Abend schaffen Sie sich Freiräume.

Horoskop morgen: Skorpion

Hüten Sie sich heute vor Spekulationen, versuchen Sie nicht, Ihr Glück zu erzwingen oder zu ertricksen. Nehmen Sie es nicht zu ernst, wenn man Ihre Autorität nicht achtet.

Horoskop morgen: Schütze

Eine anfangs bedrohliche Situation kann zum Glücksfall für Sie werden oder sich zufriedenstellend auflösen. Suchen Sie abends das Gespräch. Man hört Ihnen zu und hilft Ihnen.

Horoskop morgen: Steinbock

Heute haben Sie die Ruhe, sich ausdauernd und konzentriert um eine schwierige Aufgabe zu kümmern. Wenn Sie am Ball bleiben, können Sie am Abend einen schönen Erfolg feiern.

Horoskop morgen: Wassermann

Über Mittag haben Sie eine Idee, die geradezu revolutionäre Folgen haben kann. Bringen Sie den Mut auf, den ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung zu tun. Abends finden Sie Hilfe.

Horoskop morgen: Fische

Sie entfalten sich jetzt im Verborgenen am besten. Bleiben Sie im Hintergrund! Abends entwickeln Sie Ideen, durch die Sie finanzielle Vorteile oder mehr Einfluss bekommen.