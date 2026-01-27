Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch 28. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Für Ihre Partnerschaft beginnt eine Phase des Ausgleichs und der Verständigung. In den nächsten Wochen haben Sie stetig die Chance, Vertrauen und Sympathie zu gewinnen.

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich von leeren Versprechen nicht einfangen. Geben Sie keine Zusagen und unterschreiben Sie nichts! Weichen Sie aus, wenn Sie abends unter Druck gesetzt werden.

Horoskop morgen: Zwillinge

Am Nachmittag sollten Sie sich nicht in Wortgefechte oder Streit verwickeln lassen. Gehen Sie nicht zu sehr auf Widersprüche ein. Nehmen Sie abends einen Vorschlag an.

Horoskop morgen: Krebs

Freuen Sie sich auf einen friedlichen Tag. Harmonie in Beruf und Familie herrscht vor. Am Abend sollten Sie sich für einen sympathischen Kontakt offen zeigen.

Horoskop morgen: Löwe

Kommen Sie vormittags allein und in aller Ruhe zu einer Entscheidung. Ein guter Vorsatz, den Sie heute für sich fassen, hat alle Chancen auf Verwirklichung.

Horoskop morgen: Jungfrau

Heute sollten Sie sich von Ihrem Kopf leiten lassen, nicht von Ihrem Bauch. Zweifeln Sie nicht an Ihren Fähigkeiten. Sie können mehr bewältigen, als Sie denken.

Horoskop morgen: Waage

Lassen Sie sich morgens Zeit, es läuft Ihnen nichts davon! Am späten Vormittag sollten Sie die Zähne zusammenbeißen und sich einer Herausforderung entschlossen stellen.

Horoskop morgen: Skorpion

Bis zum Nachmittag kommen Sie gut mit anderen zurecht und sollten diplomatische Einigungen anstreben. Machen Sie am Vormittag Zugeständnisse. Ruhen Sie sich abends aus!

Horoskop morgen: Schütze

Konzentrieren Sie sich heute nur auf Ihr wichtigstes Projekt, sonst würden Sie sich verzetteln. Vor allem in der Mittagszeit ist die Gefahr groß, dass Sie sich ablenken lassen.

Horoskop morgen: Steinbock

Ab Mittag sollten Sie dem Ruhebedürfnis Ihres Körpers nachgeben. Essen Sie nur leicht, trinken Sie viel Wasser! Abends freuen Sie sich an raffinierten kleinen Genüssen.

Horoskop morgen: Wassermann

Sehen Sie über kleine Fehler anderer hinweg und versuchen Sie, große Fehler sachlich zu klären. Legen Sie nachmittags Pausen ein, um Ihr Energielevel aufzufrischen!

Horoskop morgen: Fische

Morgens dürfen Sie nicht sauer sein, wenn Ihnen andere nicht widerspruchslos folgen. Versuchen Sie nicht, Druck auszuüben. Machen Sie abends niemandem Hoffnungen.