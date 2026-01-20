Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 21. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Morgens und vormittags sollten Sie sich besonders gut konzentrieren und überflüssige Fehler vermeiden. Abends finden Sie in einer scheinbar ausweglosen Lage eine rasche Lösung.

Horoskop morgen: Stier

Unterschwellige Spannungen können sich heute schlagartig entladen. Dabei besteht kaum eine Möglichkeit zu schnellen Lösungen. Weichen Sie aus, gewinnen Sie Zeit!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sollten heute bewusst und vorsichtig handeln. Im Umgang mit anderen könnten sonst ernsthafte Konflikte entstehen und gesundheitlich müssten Sie Folgen befürchten.

Horoskop morgen: Krebs

Halten Sie sich heute eher im Hintergrund, geben Sie möglichst keinen Anlass zur Kritik! Lassen Sie sich nachmittags die Laune nicht von leichtsinnigen Mitmenschen verderben.

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben heute Kraft und gute Aussichten, müssen aber mit Widerstand rechnen. Verlieren Sie bis nachmittags nicht zu viel Zeit mit Reibereien, gehen Sie Ihren Weg allein!

Horoskop morgen: Jungfrau

Verlieren Sie sich heute nicht in der Vielzahl Ihrer Vorhaben. Sie haben beste Aussichten, sich zu verwirklichen, wenn Sie sich konzentrieren und entschlossen am Ball bleiben!

Horoskop morgen: Waage

Eine Entwicklung, die positiv begonnen hat, kann heute ins Stocken geraten. Reiben Sie sich nicht auf. Haben Sie Geduld, bis die äußeren Umstände wieder günstiger werden.

Horoskop morgen: Skorpion

Es fällt Ihnen heute zeitweise schwer, andere anzuregen oder zu bewegen. Regen Sie sich darüber vor allem über Mittag nicht zu sehr auf! Akzeptieren Sie abends einen Korb.

Horoskop morgen: Schütze

Verbringen Sie diesen Tag zurückgezogen. Eine Idee rumort in Ihnen und braucht Ruhe zur Entwicklung. Tauschen Sie sich mit einem vertrauenswürdigen Menschen aus.

Horoskop morgen: Steinbock

Starten Sie gelassen in den Tag, verschieben Sie kraftraubende Aufgaben auf den Nachmittag. Abends drohen Differenzen in der Liebe. Gestehen Sie Ihrem Partner Freiraum zu.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sollten Ihre Kräfte tagsüber klug und sparsam einsetzen. Nehmen Sie mehr Flüssigkeit zu sich als sonst! Verbringen Sie den Abend mit Telefonaten. Es kann fröhlich werden!

Horoskop morgen: Fische

Über Mittag können Sie die Bekanntschaft eines sympathischen Menschen machen. Halten Sie diesen Kontakt aufrecht! Nachmittags haben Sie gute Gewinnchancen!