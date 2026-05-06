Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie
Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!
Horoskop für Donnerstag, 7. Mai 2026
Horoskop morgen: Widder
Lassen Sie sich keine Geheimnisse entlocken. Vor allem über die Mittagszeit besteht die Gefahr, dass Sie mehr sagen, als gut ist. Machen Sie sich abends eine schöne Zeit zu zweit!
Horoskop morgen: Stier
Verschwenden Sie keine Energie. Lassen Sie sich nicht zu kraftraubenden Umwegen verführen. Am späteren Abend haben Sie ein Erfolgserlebnis, das Ihnen gute Laune macht.
Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.
Horoskop morgen: Zwillinge
Nutzen Sie den Vormittag und die Mittagszeit, um ein neues Vorhaben mit Menschen zu besprechen, die Ihnen weiterhelfen können. Abends sollten Sie sich Ruhe gönnen.
Horoskop morgen: Krebs
Schmieden Sie heute Pläne, die mit Ihrem Beruf zusammenhängen. Sie schätzen Ihre Chancen vor allem vormittags optimistisch ein und finden neue Entfaltungsmöglichkeiten.
Horoskop morgen: Löwe
Machen Sie es sich zu Hause gemütlich, planen Sie keine besonderen Unternehmungen. Abends sind Sie leicht beeinflussbar und verführbar. Machen Sie keinen Fehler!
Horoskop morgen: Jungfrau
In der Liebe können Sie nachmittags einen Neuanfang machen. In einer bestehenden Partnerschaft finden Sie zu einer neuen Basis. Machen Sie sich einen Liebesabend zu zweit!
Horoskop morgen: Waage
Sie haben einen sehr guten Tag vor sich. Verwirklichen Sie einen Plan, der Ihnen finanzielle Vorteile bringt! Abends bekommen Sie Hilfe von einem älteren Menschen.
Horoskop morgen: Skorpion
Bis nachmittags sind Sie unkonzentriert und etwas zu stimmungsabhängig. Bringen Sie eine unangenehme Angelegenheit, die Ihre Gedanken besetzt, rasch in Ordnung.
Horoskop morgen: Schütze
Ringen Sie sich zur Verwirklichung einer Erfolg versprechenden Idee durch, auch wenn Sie bei anderen zunächst auf Widerstand stoßen. Am späteren Vormittag finden Sie einen Ansatz.
Horoskop morgen: Steinbock
Halten Sie sich heute etwas im Hintergrund, Sie verausgaben sich rascher als gewöhnlich. Über Mittag dürfen Sie eine Ungeschicklichkeit nicht persönlich nehmen.
Horoskop morgen: Wassermann
In der ersten Tageshälfte sollten Sie mehr für andere da sein. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie Not sehen. Am späten Abend entwickeln Sie einen Gedanken, der alles verändern kann.
Horoskop morgen: Fische
Vormittags sollten Sie sich nicht einschüchtern oder von Ihrer Meinung abbringen lassen. Es wird sich herausstellen, dass Sie richtig lagen! Am Abend sollten Sie einer guten Idee folgen.
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