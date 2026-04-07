Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 8. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Bei einem Ausflug am Vormittag kommen Ihnen Ideen, wie Sie sich erfolgreich weiterentwickeln können. Nutzen Sie den frühen Nachmittag, um konkrete Pläne zu machen.

Horoskop morgen: Stier

Sie haben einen besonders starken Tag vor sich. Packen Sie vormittags den Stier bei den Hörnern, Sie setzen sich durch! Nachmittags haben Sie im Team gemeinsame Erfolge!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Machen Sie sich heute nicht zu viele Gedanken über Enttäuschungen der Vergangenheit. Schauen Sie nur nach vorn! Dann finden Sie am späten Abend einen ganz neuen Ansatz.

Horoskop morgen: Krebs

Sie bekommen heute eine Gelegenheit, Ihre private Stellung auszubauen. Setzen Sie sich ein, nutzen Sie eine Chance! Abends erfahren Sie in einem Gespräch eine wichtige Neuigkeit.

Horoskop morgen: Löwe

Setzen Sie sich heute für die Verwirklichung eines vielversprechenden Vorhabens ein. Es können sich Ihnen unvermutet neue Türen öffnen! Lassen Sie sich abends nicht stressen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Verlieren Sie sich vormittags nicht in einem hausgemachten Chaos. Konzentrieren Sie sich nur auf Wichtiges! Nachmittags bekommen Sie von anderen den Impuls zum Handeln.

Horoskop morgen: Waage

Schließen Sie heute Frieden mit sich, verzeihen Sie sich einen Fehler der Vergangenheit. Sie können Ihre Kraft für bessere Vorhaben gebrauchen als für den Kampf mit sich selbst.

Horoskop morgen: Skorpion

Wirken Sie heute beruhigend auf die Menschen in Ihrer Umgebung ein. Versuchen Sie, die Leitlinien vorzugeben! Vorsicht, wenn Sie nachts unterwegs sein müssen: Nichts riskieren!

Horoskop morgen: Schütze

Sie haben die Chance, eine echte Machtposition zu erringen. Seien Sie konsequent, auch wenn andere Zweifel in Ihnen wecken wollen. Überdenken Sie abends einen Vorschlag.

Horoskop morgen: Steinbock

Pflegen Sie heute Ihre Kontakte, beleben Sie eine alte Freundschaft neu! Vormittags können Sie Ihren Einfluss auf andere nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Horoskop morgen: Wassermann

Vormittags können Sie sich ungehindert entfalten. Weichen Sie am frühen Nachmittag einem Streit aus. Gestehen Sie abends den Menschen in Ihrer Umgebung mehr Freiheiten zu.

Horoskop morgen: Fische

Schieben Sie eine Arbeit nicht vor sich her, Sie kommen sonst unter Druck. Bleiben Sie gelassen, wenn am Abend Uneinigkeit in der Partnerschaft entsteht. Gleichen Sie aus!