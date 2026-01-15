Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 16. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Die Stimmungen anderer Leute sollten Sie heute nicht beeinflussen. Ab dem späteren Nachmittag besteht die Gefahr, dass Sie sich in unerfüllbaren Wünschen verlieren.

Horoskop morgen: Stier

Sie kommen heute etwas schwer in die Gänge. Machen Sie wichtige Erledigungen am späten Vormittag. Spannen Sie den restlichen Tag ohne schlechtes Gewissen aus.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Am Vormittag kann man Ihrer Tatkraft wenig entgegensetzen. Sie schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Sie dürfen sich allerdings nicht überanstrengen.

Horoskop morgen: Krebs

Lassen Sie sich morgens nicht provozieren. Bleiben Sie bei allem Trubel um Sie herum gelassen. Abends können Sie anderen helfen, mit Spannungen zurechtzukommen.

Horoskop morgen: Löwe

Sie sind heute kraftgeladen und bereit, sich einzusetzen. Dabei sollten Sie allerdings nicht übertreiben. Nehmen Sie mehr Rücksicht auf gesundheitliche Anfälligkeiten!

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie haben heute die Chance auf finanziellen Zugewinn. Am Nachmittag lohnt sich klug berechnendes Vorgehen. Glauben Sie abends nicht alles, was Ihnen erzählt wird!

Horoskop morgen: Waage

Suchen Sie gezielt nach einem Ausweg aus einer Zwangslage. Gegen Abend kann sich eine Krise zwar zuspitzen. Sie haben dann aber schon Ansätze für Ihr Vorgehen bereit.

Horoskop morgen: Skorpion

Lassen Sie sich morgens und vormittags von der Wechselhaftigkeit anderer Leute nicht stören. Nachmittags beweisen Sie Ausdauer und praktisches Verständnis im Beruf.

Horoskop morgen: Schütze

Nutzen Sie heute Ihre Wünsche als Antrieb. Sie können sich aus eigener Kraft in jedem Lebensbereich verbessern. Beweisen Sie Courage und werden Sie aktiv!

Horoskop morgen: Steinbock

In der Partnerschaft ergibt sich vormittags die Gelegenheit zu einer versöhnlichen Aussprache. Stellen Sie Ihre eigenen Gefühle nicht in den Vordergrund, zeigen Sie Verständnis!

Horoskop morgen: Wassermann

Bis zum Nachmittag haben Sie heute tolle Erfolgsaussichten. In Gesprächen können Sie sich durchsetzen! Abends müssen Sie mit den Launen anderer zurechtkommen.

Horoskop morgen: Fische

Lassen Sie sich heute nicht in die Enge treiben. Machen Sie anderen frühzeitig klar, wo Ihre Grenzen sind. Abends bekommen Sie die Gelegenheit zu Spaß und zu Entspannung.