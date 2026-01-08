Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 9. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sammeln Sie heute Kraft, konzentrieren Sie sich fest auf ein bestimmtes Ziel. Suchen Sie abends den Kontakt mit älteren Menschen. Sie bekommen eine wertvolle Anregung.

Horoskop morgen: Stier

In der Partnerschaft können heute Spannungen entstehen, wenn Sie sich nicht festlegen. Am späten Vormittag sollten Sie sich versöhnlich zeigen. Abends haben Sie enorme Kraft!

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie kommen heute nur schwer in die Gänge. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und rechnen Sie mit Verzögerungen. Ein Gerücht kann den Abend unruhig werden lassen.

Horoskop morgen: Krebs

Wirken Sie heute beruhigend auf die Menschen in Ihrer Umgebung ein. Versuchen Sie, Leitlinien vorzugeben! Vorsicht, wenn Sie nachts unterwegs sein müssen.

Horoskop morgen: Löwe

Legen Sie sich heute nicht mit anderen an, nur weil sie eigene Gedanken haben oder ihren eigenen Weg gehen wollen. Geben Sie abends durch Verzicht ein Beispiel für andere.

Horoskop morgen: Jungfrau

Zusammen mit anderen leisten Sie heute am meisten. Sie sollten aber bereit sein, sich unterzuordnen. Am späteren Nachmittag haben Sie ein schönes Erfolgserlebnis.

Horoskop morgen: Waage

Bis zum Nachmittag besteht die Gefahr, dass Sie sich zu Handlungen aus Hinterlist oder Rachsucht hinreißen lassen. Gehen Sie zu anderen Menschen emotional auf Distanz!

Horoskop morgen: Skorpion

Werden Sie morgens und vormittags aktiv, machen Sie Nägel mit Köpfen! Entscheidungen, die Sie heute treffen, werden Sie auch verwirklichen können. Am Abend maßhalten!

Horoskop morgen: Schütze

Sie können die Menschen in Ihrer Umgebung heute mit guter Laune anstecken. Zeigen Sie einem anderen Menschen, dass Sie ihn sympathisch finden. Sie kriegen ein positives Echo!

Horoskop morgen: Steinbock

Behalten Sie eine neue Idee heute noch für sich. Nehmen Sie sich noch mehr Zeit, sie gründlich auszuarbeiten. Nachmittags können Sie einem Mitmenschen Sicherheit geben.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sollten sich heute einen genauen Plan für die kommenden Tage machen, um Zeitdruck erst gar nicht entstehen zu lassen. Lassen Sie genug Luft in Ihrer Terminplanung!

Horoskop morgen: Fische

Nutzen Sie den Vormittag für Ihre Erledigungen. Nachmittags sind Sie weniger leistungsfähig als sonst. Machen Sie es sich abends gemütlich und vermeiden Sie Exzesse.