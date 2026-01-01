Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 2. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Schludrigkeit kann Ihnen heute sehr schaden. Achten Sie auf Genauigkeit, erfüllen Sie Ihre Pflichten sorgfältig. Abends sollten Sie Genussmittel meiden.

Horoskop morgen: Stier

Verbringen Sie diesen Tag möglichst ruhig. Lassen Sie sinnliche Genüsse nicht zu kurz kommen! Der Abend würde sich sehr gut für ein gemütliches Beisammensein eignen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie bekommen nachmittags mächtigen Auftrieb und haben tolle Chancen, sich auf ganzer Linie durchzusetzen. Planen Sie heute weit in Ihre Zukunft hinein!

Horoskop morgen: Krebs

Lehnen Sie sich jetzt nicht gegen vermeintliche oder tatsächliche Beschränkungen auf. Suchen Sie abends das Gespräch mit einer Person, deren Verhalten Sie nicht verstehen.

Horoskop morgen: Löwe

Beweisen Sie heute Ihre Beständigkeit, halten Sie an einem Vorsatz fest. Falscher Stolz und Unbescheidenheit könnten Sie nachmittags in eine unangenehme Lage bringen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Andere Menschen können Sie heute inspirieren. Nachmittags macht man Ihnen einen bedenkenswerten Vorschlag. Am Abend sollten Sie nicht unwirsch auf Kritik reagieren.

Horoskop morgen: Waage

Sie sollten sich heute nicht zu einem Versprechen oder einer Zusage zwingen lassen. Gewinnen Sie Zeit! Am späteren Abend haben Sie die geeigneten Gegenargumente parat.

Horoskop morgen: Skorpion

Zügeln Sie heute Ihren Ehrgeiz. Die Sterne verheißen kaum Erfolge. Schieben Sie lieber eine ruhige Kugel. Am Abend sollten Sie sich vor Blendern in Acht nehmen.

Horoskop morgen: Schütze

Am Vormittag werden Sie des Öfteren vor unvorhersehbare Probleme gestellt. Reagieren Sie gelassen und akzeptieren Sie Lösungen, die noch nicht endgültig sind.

Horoskop morgen: Steinbock

Versuchen Sie, heute sachlich zu bleiben. Vormittags könnten Sie sonst in einer Diskussion unter die Räder geraten. Lassen Sie sich abends von einem Angeber nicht beeindrucken.

Horoskop morgen: Wassermann

Setzen Sie heute Ihren Ideenreichtum ein, um einen großen Schritt voranzukommen. Am Abend sollten Sie nicht zu spät ins Bett gehen. Sie brauchen Ihren Schlaf.

Horoskop morgen: Fische

Ihre Besonnenheit und Ihr Sicherheitsbedürfnis können auf andere heute ernüchternd wirken. Setzen Sie sich am Vormittag bereitwillig mit einer Idee auseinander.