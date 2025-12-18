Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 19. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie müssen morgens und vormittags mit Widerstand rechnen. Lehnen Sie sich gegen Unabänderliches nicht unnötig auf! Nachmittags finden Sie zu einer erhofften Einigung.

Horoskop morgen: Stier

Ihr größtes Plus ist heute Ihre Fähigkeit, sich tief zu konzentrieren und ganz auf eine Sache einzulassen. Überlegen Sie, wie Sie Ihre soziale Stellung verbessern können.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Ein recht guter Tag! Gebrauchen Sie vormittags Ihre Fantasie, um Lösungen zu finden. Über Mittag sollten Sie Wünsche Ihres Partners nicht abschlagen. Abends setzen Sie sich durch!

Horoskop morgen: Krebs

Versuchen Sie vormittags, sich in vielversprechende Projekte anderer mit einzuklinken. Bringen Sie Ihre Stärken ohne Vorbehalt mit ein. Nachmittags finden Sie in Ruhe zu einer Lösung.

Horoskop morgen: Löwe

Sie dürfen sich heute nicht in einer Vielzahl von Vorhaben und Ideen verfranzen. Am frühen Nachmittag können Sie einen Erfolg erringen, wenn Sie ganz geistesgegenwärtig sind.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie haben einen erfolgreichen Tag vor sich. Nutzen Sie den Nachmittag, um einen Neuanfang zu planen. Sie können schon abends einen Anfangserfolg verbuchen.

Horoskop morgen: Waage

Haben Sie heute Geduld mit anderen, reagieren Sie nachsichtig auf Fehler. Nachmittags droht ein Fauxpas aus Eitelkeit. Nutzen Sie den Abend, um Neuigkeiten zu erfahren.

Horoskop morgen: Skorpion

Nutzen Sie diesen Tag, um zu planen und die Durchführung neuer Vorhaben vorzubereiten. Rechnen Sie dabei aber nicht damit, dass andere Ihre Ideen bedenkenlos gutheißen.

Horoskop morgen: Schütze

Auch wenn Sie guter Dinge sind, sollten Sie etwas aufpassen, dass Sie nichts verschusseln. Zum Abend hin haben Sie eine Idee, mit der Sie einen Durchbruch schaffen können.

Horoskop morgen: Steinbock

Packen Sie eine Gelegenheit, die sich Ihnen heute bietet, entschlossen am Schopf. Am Vormittag kann Ihnen ein Freund einen wertvollen Hinweis zum Weiterkommen geben.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie können den Ehrgeiz und die Einsatzbereitschaft anderer für sich nutzen. Mit einer beruflichen Herausforderung werden Sie fertig. Denken Sie an Ihr Weiterkommen!

Horoskop morgen: Fische

Tagsüber sollten Sie im Gespräch jede Übertreibung vermeiden. Stellen Sie Ihre Lage realistisch dar! Am Abend finden Sie einen vernünftigen, längerfristigen Ansatz.