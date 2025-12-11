Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 12. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Gehen Sie vormittags sparsam mit Ihrer Kraft um, verausgaben Sie sich nicht. Nachmittags dürfen Sie sich keinesfalls auf unüberschaubare finanzielle Risiken einlassen.

Horoskop morgen: Stier

Sie können am Nachmittag einem Menschen Halt geben, der Ihnen nahesteht und traurig ist. Abends sollten Sie Kleinigkeiten in der Partnerschaft nicht überbewerten.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Dieser Tag bleibt ohne große Turbulenzen. Beweisen Sie nachmittags Ihr Durchhaltevermögen, wenn Leistung gefordert ist! Sie können sich einen Vorsprung verschaffen!

Horoskop morgen: Krebs

Halten Sie heute an Ihren ursprünglichen Plänen fest. Lassen Sie sich nicht durch widersprüchliche Nachrichten irritieren. Zum Abend hin bestätigt sich Ihre Einschätzung.

Horoskop morgen: Löwe

Halten Sie sich heute für ein Gespräch bereit. Es können zwar unangenehme Themen berührt werden, aber Sie erreichen Verbesserungen, wenn Sie selbstkritisch sind.

Horoskop morgen: Jungfrau

Regen Sie sich heute nicht über Menschen auf, die anders handeln, als sie reden. Über Mittag sollten Sie es nicht persönlich nehmen, wenn Sie unabsichtlich beleidigt werden.

Horoskop morgen: Waage

Sie geraten heute in Zugzwang, wenn Sie Ihre Pflichten vernachlässigen. Bringen Sie dringende Angelegenheiten möglichst schon am Vormittag zügig über die Bühne!

Horoskop morgen: Skorpion

Sie haben zwischen dem späten Vormittag und dem späten Nachmittag die Möglichkeit, sich einen Wunsch zu verwirklichen. Reagieren Sie schnell, behalten Sie Ihr Ziel im Auge!

Horoskop morgen: Schütze

Bringen Sie vormittags ein Gespräch zum Abschluss. Machen Sie Nägel mit Köpfen, ohne dabei zu viel Druck auszuüben. Am späten Abend können Sie Spannungen abbauen.

Horoskop morgen: Steinbock

Ein kritischer Tag! Zügeln Sie Ihre Emotionen, bis zum späten Abend könnte sich sonst ein Konflikt bedrohlich zuspitzen. Verhalten Sie sich defensiv, seien Sie rücksichtsvoll!

Horoskop morgen: Wassermann

Treffen Sie morgens eine Entscheidung. Sie sind heute besonnen und denken langfristiger. Am Abend bleibt es für Sie ruhig. Machen Sie sich einen schönen Abend zu zweit.

Horoskop morgen: Fische

Ein guter Tag für Sie! Nutzen Sie kraftvoll alle Chancen, die sich Ihnen bieten. Greifen Sie rasch zu! Am Nachmittag kommen Sie bei der Umsetzung eines Planes voran.