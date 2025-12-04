Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 5. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie sollten sich heute nicht zu einem Alleingang hinreißen lassen, auch wenn Ihnen andere zu langsam sein mögen. Abends bekommen Sie eine Gelegenheit, sich durchzusetzen.

Horoskop morgen: Stier

Sie haben mittags die Chance, sich positiv in eine Gruppe einzubringen. Stellen Sie abends keine übertriebenen Forderungen an Ihre Familie oder an Ihre Freunde.

Horoskop morgen: Zwillinge

Zeigen Sie heute einem anderen Menschen, dass Sie ihn gern haben. Sie können seine dauerhafte Sympathie gewinnen. Stehen Sie abends entschieden zu einem guten Vorsatz.

Horoskop morgen: Krebs

Falls Sie vormittags etwas Wichtiges zu erledigen haben, müssen Sie sich zur Aufmerksamkeit zwingen. Machen Sie keine Fehler. Nachmittags und abends können Sie Spaß haben!

Horoskop morgen: Löwe

In der Liebe können Sie heute besonders intensive und schöne Erfahrungen machen. Am späteren Abend können Sie den Grundstein für eine neue Form Ihrer Partnerschaft legen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie haben einen prima Tag vor sich. Nur am späten Vormittag dürfen Sie sich nicht aufs Glatteis führen lassen. Gewinnen Sie Zeit, entscheiden Sie erst am frühen Nachmittag.

Horoskop morgen: Waage

Sie tauen erst am späteren Nachmittag auf. Nehmen Sie eventuelle Sorgen und Befürchtungen nicht zu ernst. Sprechen Sie nicht zu viel über Dinge, die Ihnen nicht passen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie lassen sich heute leicht motivieren und von der Begeisterung anderer anstecken. Nachmittags können Sie so zu schönen Erfolgen kommen. Sie finden Hilfe bei anderen.

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie sich von einem Rückschlag am späten Vormittag nicht die Laune verderben. Halten Sie an einem Entschluss fest! Abends bringen Sie eine wichtige Neuigkeit in Erfahrung.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich heute nicht so sehr von Ihren Stimmungen leiten. Begegnen Sie anderen entschlossen. Halten Sie an einem Vorsatz fest, um zu beweisen, dass Sie es ernst meinen!

Horoskop morgen: Wassermann

Der Nachmittag ist heute Ihre beste Zeit. Nehmen Sie dann schwierige oder kraftraubende Vorhaben in Angriff! Abends sollten Sie sich schonen und im Hintergrund bleiben.

Horoskop morgen: Fische

Ihre Klarheit bringt Sie heute in Vorteil. Sie sollten aber, auch wenn Sie weiter sehen als andere, sparsam mit Kritik umgehen. Betonen Sie in Gesprächen die positiven Aspekte!