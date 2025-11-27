Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 28. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Ihr Körper zeigt es Ihnen heute deutlich, wenn Sie mit Ihrer Kraft haushalten sollten. Muten Sie sich vor allem am frühen Abend nicht zu viel zu. Gehen Sie Aufregungen aus dem Weg!

Horoskop morgen: Stier

Gehen Sie auf Abstand, wenn Ihnen jemand das Blaue vom Himmel verspricht. Messen Sie ihn an seinen bisherigen Erfolgen! Den Abend sollten Sie zurückgezogen verbringen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie dürfen nicht schwarzsehen, nur weil Sie in einer untergeordneten Angelegenheit ohne Erfolg geblieben sind. Erinnern Sie sich an Ihre Stärken, die sich oft bewährt haben.

Horoskop morgen: Krebs

Halten Sie sich heute eher im Hintergrund. Lassen Sie Ihre Seele baumeln. Abends bekommen Sie frischen Auftrieb. Widmen Sie sich dann einem vielversprechenden Vorhaben!

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich heute nicht in fruchtlose Debatten und Diskussionen verwickeln. Versuchen Sie nicht um jeden Preis, recht zu behalten. Ziehen Sie sich etwas zurück, wenn es kriselt.

Horoskop morgen: Jungfrau

Versuchen Sie heute, andere mit Ihrer Begeisterung für eine Idee anzustecken. Sie müssen möglicherweise mehrfach ansetzen, werden aber letztlich überzeugend wirken.

Horoskop morgen: Waage

Es kann Ihnen heute sehr schwerfallen, Ihre Gedanken von Gefühlen freizuhalten. Bemühen Sie sich vor allem abends um Sachlichkeit. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein!

Horoskop morgen: Skorpion

Dieser Tag ist nicht Ihr Tag. Bürden Sie sich nicht zu viel auf. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminplan. Nehmen Sie eine Krise zum Anlass umzudenken. Abends sollten Sie sich ausruhen.

Horoskop morgen: Schütze

In der Partnerschaft und im Umgang mit anderen kann es immer wieder Reibereien geben. Verschleppen Sie Streit nicht. Bemühen Sie sich um eine sofortige, gütliche Klärung.

Horoskop morgen: Steinbock

Das Aufstehen kann heute sehr schwerfallen. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, übertragen Sie eine Verantwortung auf andere. Am späteren Abend sind Sie gut in Form.

Horoskop morgen: Wassermann

Morgens und vormittags müssen Sie immer wieder unvorhergesehene Schwierigkeiten bewältigen. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminkalender, um flexibel handeln zu können.

Horoskop morgen: Fische

Frühmorgens haben Sie gute Ideen und finden rasch und scharfsinnig zu Lösungen. Vormittags müssen Sie mit einer Absage rechnen. Abends bekommen Sie unerwartet Hilfe.