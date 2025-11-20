Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 21. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Teilen Sie sich Ihre Kraft heute gut ein, überfordern Sie sich nicht! Vormittags sollten Sie eine Verpflichtung nicht übernehmen, wenn Sie ihr nicht ganz sicher gewachsen sind!

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich morgens nicht zu übertriebener Eile antreiben. Sie laufen sonst Gefahr, unnötige Fehler zu machen. Nachmittags finden Sie immer wieder Gelegenheit zum Genuss.

Horoskop morgen: Zwillinge

Agieren Sie vormittags nicht unter Druck. Versuchen Sie, Zeit zu gewinnen! Über Mittag sollten Sie sich in ein Team einbringen. Sie haben mit einem gemeinsamen Vorhaben Erfolg.

Horoskop morgen: Krebs

Bleiben Sie zurückhaltend, wenn andere heute auf Sie eindringen oder Sie gegen Ihren Willen zu etwas bewegen wollen. Nachmittags und abends lohnt sich Sicherheitsdenken.

Horoskop morgen: Löwe

Handeln Sie vormittags zielstrebig. Sie erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Abends sollten Sie sich um Ausgeglichenheit bemühen. Stiften Sie keine Unruhe bei anderen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Vormittags können Sie einen sympathischen Kontakt knüpfen. Stehen Sie zu Ihren Wünschen! Ab dem späten Nachmittag haben Sie Ideen, wie Sie sich beruflich verbessern können.

Horoskop morgen: Waage

Erledigen Sie wichtige Vorhaben am besten gleich morgens. Man kommt Ihnen entgegen. Über Mittag kann es stressig werden. Gehen Sie am Abend einem Streit aus dem Weg.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie können anderen heute viel Gutes tun. Lassen Sie sich nachmittags auf einen Menschen ein, der Ihnen nahesteht, schenken Sie ihm Ihre Zeit. Genießen Sie den Abend!

Horoskop morgen: Schütze

Sie sind heute reizbar, beugen Sie einem Konflikt frühzeitig vor. Schenken Sie den Menschen in Ihrer Umgebung Aufmerksamkeit. Spielen Sie abends eine Überlegenheit nicht aus.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie schöpfen neue Hoffnung und können einen Ansatz für ein festgefahrenes Problem entwickeln. Vormittags verrät Ihnen jemand ein Geheimnis oder zeigt Ihnen einen Kunstgriff.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie entwickeln heute starke kreative Kräfte. Experimentieren und spielen Sie. Am späteren Nachmittag sollten Sie sich nicht in einen unnötigen Kampf verwickeln lassen.

Horoskop morgen: Fische

Nutzen Sie den Tag für gemeinsame Unternehmungen. Widmen Sie sich Ihrer Familie! Ab dem späten Nachmittag sollten Sie sparsam mit Ihrer Kraft umgehen. Früh schlafen gehen!