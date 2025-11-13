Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 14. November 2025

Horoskop heute: Widder

Heute sollten Sie mehr auf andere eingehen. Kritik an Ihrem Verhalten reizt Sie mehr als gewöhnlich. Verscherzen Sie sich vor allem nachmittags und abends keine Sympathien.

Horoskop heute: Stier

Sie neigen heute zur Übertreibung, im Guten wie im Bösen. Setzen Sie sich nicht zu sehr ein, auch wenn Sie von starken Gefühlen getragen werden! Abends klärt sich manches.

Horoskop heute: Zwillinge

Beweisen Sie vormittags, dass es Ihnen ernst mit einer Sache ist, setzen Sie sich voll ein! Am späteren Abend sollten Sie nicht versuchen, einen anderen zu einer Zusage zu zwingen.

Horoskop heute: Krebs

Sie dürfen sich nicht in unhaltbare Hoffnungen oder Forderungen versteigen. Treten Sie vor allem mittags bescheiden auf. Nachmittags gibt man Ihnen eine gute Anregung.

Horoskop heute: Löwe

Lassen Sie sich heute nicht unter Zeitdruck setzen. Erledigen Sie anstehende Arbeiten mit aller gebotenen Sorgfalt, auch wenn es eilt. Nachmittags kommt man auf Sie zu.

Horoskop heute: Jungfrau

Eine neue Idee kann Sie sehr hoffnungsvoll stimmen. Sie sollten aber, bevor Sie an die Verwirklichung gehen, die Einzelheiten Ihres Planes gründlich und realistisch durchdenken.

Horoskop heute: Waage

Die Arbeit geht Ihnen heute etwas schwerer von der Hand als gewöhnlich. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Abends steigt Ihre Stimmung steil nach oben. Frischen Sie einen Kontakt auf!

Horoskop heute: Skorpion

Greifen Sie niemanden an, wenn es um die Durchsetzung Ihrer Vorstellungen geht. Vormittags würden Sie wahrscheinlich den Kürzeren ziehen! Haben Sie abends Geduld!

Horoskop heute: Schütze

Verbringen Sie diesen Tag in aller Ruhe, machen Sie sich frei von Verpflichtungen. Wenn Sie können, sollten Sie etwas mit Ihrem Partner unternehmen. Sie werden Spaß haben!

Horoskop heute: Steinbock

Heute müssen Sie besonderes Verständnis für Ihren Partner aufbringen und sollten mehr auf ihn eingehen. Zeigen Sie negative Gefühle vor allem nachmittags und abends nicht zu offen.

Horoskop heute: Wassermann

Sie sind in der richtigen Stimmung für verbindliche Gespräche und intensive Flirts. Gehen Sie zu einem späten Frühstück ins Café, Sie können jemanden kennenlernen!

Horoskop heute: Fische

Sie sind derzeit besonders erfolgreich mit Planungen und im Gespräch. Tauschen Sie sich vor allem am Nachmittag und abends mit Menschen aus, deren Gedanken Sie schätzen.