Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft.

Horoskop für Freitag, 7. November 2025

Horoskop heute: Widder

Sie dürfen sich heute nicht überschätzen. Bleiben Sie im Umgang mit anderen bescheiden, zwingen Sie niemanden zu einem Bekenntnis. Es könnte anders ausfallen, als Sie erwarten.

Horoskop heute: Stier

Sie neigen dazu, zu viel von sich selbst und anderen zu fordern. Legen Sie die Messlatte nicht zu hoch! Am späten Abend können Sie intensive Erlebnisse in der Liebe haben.

Horoskop heute: Zwillinge

Sie können sich einen Vorsprung sichern, wenn Sie heute Verantwortung übernehmen! Nachmittags sollten Sie es nicht zu ernst nehmen, wenn jemand unfreundlich zu Ihnen ist.

Horoskop heute: Krebs

Es kann Ihnen jetzt schwerfallen, bei der Sache zu bleiben. Leisten Sie sich vormittags keine unnötigen Fehler. Am späten Abend finden Sie die nötige Entspannung.

Horoskop heute: Löwe

Machen Sie Nägel mit Köpfen. Zaudern Sie nicht, wägen Sie nicht zu lange ab! Sie können heute eine Chance bekommen, die Sie ein großes Stück nach vorn bringt!

Horoskop heute: Jungfrau

Vorsicht! Sie dürfen sich heute nicht leichtsinnig verhalten oder überschätzen. Vormittags wäre ein massiver Reinfall die Folge. Abends verliert, wer unbedingt Recht behalten will.

Horoskop heute: Waage

Schaffen Sie sich heute den Freiraum, den Sie brauchen, um Ihren Liebhabereien nachzugehen. Der Abend kann Ihnen großen Genuss und Freude bringen.

Horoskop heute: Skorpion

Lassen Sie sich morgens und vormittags von der allgemeinen Hektik nicht anstecken. Schon gegen Mittag bekommen Sie dann den Lohn für Ihren Einsatz und Ihre Beständigkeit!

Horoskop heute: Schütze

Sie neigen heute dazu, sich in negativen Gedanken zu verlieren. Nehmen Sie kleine Störungen von außen nicht zu ernst. Abends lösen sich Spannungen in Luft auf.

Horoskop heute: Steinbock

In den Mittagsstunden kann Uneinigkeit aufkommen. Bestehen Sie nicht unter allen Umständen auf der Einlösung eines Versprechens. Seien Sie in der Partnerschaft tolerant.

Horoskop heute: Wassermann

Schützen Sie sich vor Menschen, die Sie manipulieren möchten. Lassen Sie sich nicht ausnutzen! Abends sollten Sie unerschrocken Ihre ehrliche Meinung vertreten.

Horoskop heute: Fische

Der Vormittag ist wie dazu geschaffen, gemütlich zu Hause herumzuwursteln. Abends sollten Sie Ihrem Partner etwas entgegenkommen. Seien Sie kein Spielverderber!