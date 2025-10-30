Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 31. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder

Sie können sich heute über ein Gefühl klar werden und einen Weg zu mehr Glück finden. Denken Sie vormittags über Ihre Bedürfnisse nach und darüber, wie Sie sie befriedigen können.

Horoskop heute: Stier

Sie haben heute die Chance zu einer Verbesserung oder einem Gewinn. Bevor Sie sich darauf einlassen, müssen Sie aber sichergehen, dass das Angebot reell ist.

Horoskop heute: Zwillinge

Sie treffen eine Entscheidung, die Ihnen auf Dauer Sicherheit und Anerkennung bringt. Handeln Sie aber erst, wenn Sie sich über Ihr Vorgehen vollkommen klar sind!

Horoskop heute: Krebs

Vormittags sind Sie recht konzentriert und haben eine gute Ausdauer. Nachmittags sollten Sie Ihre Fantasie für sich einsetzen. Sie finden jetzt ungewöhnliche Lösungswege.

Horoskop heute: Löwe

Stellen Sie Ihre erfinderischen Fähigkeiten unter Beweis. Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen Menschen. Bei einem Abendessen kann erotische Spannung aufkommen.

Horoskop heute: Jungfrau

Sie müssen heute gut zwischen Ihren Wunschträumen und der Wirklichkeit unterscheiden! Lassen Sie sich vor allem am frühen Abend nicht auf eine falsche Fährte locken!

Horoskop heute: Waage

Ziehen Sie heute notwendige Konsequenzen. Sie können eine Belastung oder Verpflichtung dauerhaft loswerden. Vermeiden Sie aber allzu große Offenheit im Gespräch.

Horoskop heute: Skorpion

Werden Sie morgens und vormittags aktiv. Machen Sie Nägel mit Köpfen! Entscheidungen, die Sie heute treffen, werden Sie auch verwirklichen können. Halten Sie abends maß!

Horoskop heute: Schütze

Reiben Sie sich heute bei dem Versuch nicht auf, die anderen zu Aktivitäten anzuregen. Abends erinnern Sie sich nach längerer Zeit wieder an einen Freund. Knüpfen Sie an alte Zeiten an!

Horoskop heute: Steinbock

Setzen Sie sich am Vormittag mit jemandem wegen einer fruchtbaren Zusammenarbeit in Verbindung. Am späten Abend sollten Sie beim Genießen nicht übertreiben.

Horoskop heute: Wassermann

Entwickeln Sie jetzt eine durchschlagende Idee, die Ihnen langfristig viel Erfolg bringt. Suchen Sie über Mittag Kontakt zu einem anderen Menschen, der Ihnen weiterhilft.

Horoskop heute: Fische

Nutzen Sie den Vormittag für Ihre Erledigungen. Nachmittags sind Sie weniger leistungsfähig als üblich. Machen Sie es sich abends schön, aber vermeiden Sie Exzesse.