Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 17. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Gehen Sie vormittags aktiv an die Verwirklichung Ihrer Vorhaben. Sie haben beste Voraussetzungen und bekommen Hilfen. Selbst schwierige Situationen lassen sich jetzt lösen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Vormittags können Sie mit Ihrer Kraft auf Hindernisse stoßen. Verhalten Sie sich diplomatisch, erwarten Sie nicht zu viel von anderen. Frühnachmittags geben Sie wichtige Anregungen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie behalten heute auch dann den Überblick, wenn andere die Nerven verlieren. Wirken Sie besänftigend auf andere ein, nehmen Sie Konflikten schon früh die Spitze.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie sich nicht herausfordern oder zu unklugen Handlungen hinreißen. Seien Sie bis zum frühen Nachmittag besonders vorsichtig im Straßenverkehr. Abends entspannen Sie.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Machen Sie sich vormittags intensiv Gedanken, wie alles für Sie weitergeht. Am frühen Nachmittag können Sie schon die ersten Schritte in eine neue, bessere Richtung tun.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Freuen Sie sich auf diesen Tag! Sie können eine Menge Spaß haben und sollten Ihre Freiräume genießen! Abends reißen Sie andere Menschen mit Ihrer Unbefangenheit mit.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Heute kann es Ihnen sehr schwerfallen, mit anderen in Kontakt zu sein. Vergraben Sie sich nicht zu sehr in Sorgen. Versuchen Sie vor allem nachmittags, das Schöne mehr zu sehen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Tagsüber bleibt es lebhaft. Die Stimmung ist aber gut, um neue Kontakte anzuknüpfen oder gemeinsam Pläne zu schmieden. Lassen Sie sich am späteren Abend nicht unter Druck setzen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Über Mittag kann Uneinigkeit aufkommen. Stellen Sie Ihre Meinung dann nicht zu sehr heraus. Sie müssten sich sonst nachmittags mit heftiger Kritik auseinandersetzen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Fordern Sie heute von den Menschen in Ihrer näheren Umgebung nicht zu viel, lassen Sie jedem seinen Freiraum. Der Abend kann sehr amüsant werden und Ihnen Vergnügen bringen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie bewahren einen kühlen Kopf, auch wenn es hoch hergeht. Nutzen Sie Ihre Stärke! Machen Sie sich am späteren Vormittag unentbehrlich. Übernehmen Sie Verantwortung!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Heute dürfen Sie, vor allem in der Liebe, mit einer positiven Wendung rechnen. Halten Sie die Augen offen, Sie bekommen Chancen! Gehen Sie am Abend vorurteilsfrei auf andere zu.