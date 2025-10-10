Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 10. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben vormittags gute Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Nutzen Sie um die Mittagszeit eine Chance zum Zusammenwirken. Abends sollten Sie sich schonen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie werden morgens von anderen inspiriert. Nehmen Sie Anregungen bewusst wahr und setzen Sie sie zügig um. Abends haben Sie in der Liebe die Chance auf einen Neustart.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vermeiden Sie heute unnötige Kämpfe. Sehen Sie über kleine Fehler anderer hinweg. Versuchen Sie, die großen Fehler sachlich zu klären. Machen Sie nachmittags Pausen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Heute können sich wie von selbst Unklarheiten und Probleme in Luft auflösen. Abends kann Ihnen ein nahestehender Mensch eine Anregung geben, die Ihr Leben verändert.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich heute nicht zu übertriebenem Ehrgeiz herausfordern. Gestehen Sie sich vormittags Schwächen zu. Abends sollten Sie vorsichtig sein, man könnte Sie hereinlegen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Reagieren Sie heute nicht zu emotional auf andere, wägen Sie Entscheidungen sorgfältig ab. Nachmittags sollten Sie sich nicht zu einem Fehler in der Liebe verführen lassen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie entwickeln heute nicht die gewohnte Durchschlagskraft. Wenn wichtige Vorhaben anstehen, sollten Sie strategisch arbeiten. Setzen Sie andere intensiver für sich ein.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie können wertvolle Anregungen und eine klare Wegweisung bekommen. Offenbaren Sie Ihre Pläne und Sorgen einem Menschen, von dem Sie ein wohlwollendes Urteil erwarten.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie dürfen sich heute nicht von kleinkarierten Zweifeln von Ihren Plänen abbringen lassen. Am späten Abend machen Sie dann einen Fortschritt, auf den Sie lange hingearbeitet haben!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Kapseln Sie sich tagsüber nicht so sehr ab. Wenn Sie sich missverstanden fühlen, kann ein offenes Wort sehr hilfreich sein. Abends bekommen Sie in jeder Hinsicht wieder Oberwasser.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie sind heute recht reizbar und sollten versuchen, Ihre Unruhe in den Griff zu bekommen. Halten Sie sich etwas im Hintergrund! Vermeiden Sie über Mittag einen unnötigen Fehler.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Machen Sie sich heute einen ruhigen Tag, genießen Sie Ihr Zuhause oder unternehmen Sie etwas mit Ihrer Familie. Sie können sehr schöne Erlebnisse haben!