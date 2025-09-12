Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 12. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie können heute unter massiven Druck geraten, wenn Sie Ihre Position nicht überdenken. Versteifen Sie sich nicht auf die sofortige Verwirklichung eines Wunsches.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

In der ersten Tageshälfte sollten Sie keine Entscheidungen treffen, Sie könnten viel verlieren! Überlegen Sie abends, wie Sie sich aus einer Bedrängnis lösen können.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Kommen Sie am späteren Vormittag einer freundlichen Aufforderung nach. Nachmittags beweisen Sie psychologisches Geschick. Sie können sich einen Vorsprung verschaffen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Genießen Sie vor allem den Morgen und den Vormittag. In der Liebe können Sie besonders schöne Erfahrungen machen. Am späten Abend dürfen Sie sich nicht hereinlegen lassen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sollten heute möglichst viel vom Tisch bringen, um sich Luft für die kommenden Tage zu schaffen! Nehmen Sie einen kleinen Liebeskummer am Mittag nicht so ernst.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Ein Ereignis am Morgen kann für Unruhe sorgen. Nehmen Sie sich vormittags bewusst Zeit, um eine abschließende Lösung zu finden, Sie wären sonst den ganzen Tag über abgelenkt.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Setzen Sie heute Ihre kreativen Kräfte ein, handeln Sie mehr aus dem Gefühl heraus. Nachts können Sie intensive Träume haben, die Ihnen Wege weisen. Schreiben Sie sie auf!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie dürfen sich heute zu keiner Handlung hinreißen lassen, die Sie bereuen müssten! Verhalten Sie sich vorsichtig und defensiv, stecken Sie auch einmal etwas ohne Gegenwehr weg.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Am späten Vormittag können Sie sich durch die Übernahme einer neuen Verantwortung finanziell verbessern. Lassen Sie sich abends nicht von anderen nervös machen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags finden Sie neue Nähe in Ihrer Partnerschaft. Teilen Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse mit! Nachmittags könnten Sie zu einem romantischen Ausflug zu zweit starten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute kann Zeitdruck entstehen. Springen Sie für andere nur ein, wenn Sie ausreichende Freiräume zur Verfügung haben. Abends sollten Sie auf die Sorgen Ihres Partners eingehen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie eine Chance, sich zu versöhnen oder eine Angelegenheit in Ordnung zu bringen, die Ihnen immer wieder zum Vorwurf gemacht wurde. Abends bekommen Sie Hilfe.