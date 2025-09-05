Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 5. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Halten Sie morgens und vormittags die Augen offen, Sie können unverhofft Ihr Glück finden. In der Liebe haben Sie heute sehr gute Chancen. Gehen Sie mehr aus sich heraus!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Erinnern Sie sich heute an eine Erfahrung der Vergangenheit, wenn Sie in eine unklare Lage geraten. Machen Sie einen Fehler nicht zweimal! Spätabends spornt man Sie an!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sprechen Sie heute mit anderen möglichst nicht zu offen über Ihre Wünsche und Vorstellungen. Sie müssten mit Kritik rechnen. Nachmittags erringen Sie aus eigener Kraft einen Erfolg.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Machen Sie sich morgens und vormittags nicht von anderen abhängig. Erfolg haben Sie jetzt nur mit dem, was Sie aus eigener Kraft bewältigen können. Mittags Vorsicht mit dem Auto!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Bis zum Nachmittag sind Sie in einem starken seelischen Aufwind. Nehmen Sie morgens ein wichtiges Vorhaben in Angriff. Nachmittags und abends sollten Sie sich erholen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie erhalten gute Handlungsimpulse von außen. Lassen Sie sich vormittags anregen! Treffen Sie am Abend keine Entscheidungen, deren Tragweite Sie nicht vollständig überschauen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

In Ihrer Partnerschaft haben Sie heute die Chance, zu neuen Gemeinsamkeiten zu finden. Nutzen Sie vor allem den Nachmittag, um miteinander zu reden. Stehen Sie zu Ihrem Partner!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Behalten Sie den Überblick, auch wenn es um Kleinigkeiten geht. Übersehen Sie nichts, überstürzen Sie nichts! Nehmen Sie anderen Menschen eventuelle Voreiligkeit nicht übel.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Stecken Sie andere mit Ihrem Optimismus an. Vor allem nachmittags können Sie dadurch eine äußerst positive Entwicklung in Gang bringen. Gönnen Sie sich abends Genuss!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Achten Sie heute besonders auf Ihre Gesundheit, vermeiden Sie ungewohnte Anstrengungen. Lassen Sie sich am Abend von den düsteren Gedanken anderer nicht beeindrucken.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Erkennen Sie heute die Autorität oder Überlegenheit eines anderen ohne Neid an. Nachmittags sollten Sie Ihrer Meinung treu bleiben, aber mit Takt und Diplomatie.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Treten Sie tagsüber kurz, verausgaben Sie sich nicht. Ab dem späten Nachmittag finden Sie wieder zu Ihrer alten Form zurück. Verbringen Sie den Abend friedlich und besinnlich.