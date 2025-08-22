Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 22. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sollten heute Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie können künstlerische Fähigkeiten an sich entdecken. Starten Sie am Vormittag ein langfristiges Projekt.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Spannungen in Ihrer Beziehung sollten vormittags Ihre anderen Lebensbereiche nicht negativ beeinflussen. Trennen Sie Ihr Privat- und Ihr Berufsleben klar voneinander.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Stehen Sie heute zu Ihrem Versprechen. Sie müssen zeigen, dass auf Sie Verlass ist. Am Nachmittag sollten Sie Unbequemlichkeiten nicht ausweichen. Letztendlich lohnt es sich.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Der beste Tag der Woche für Sie! Sie setzen sich durch und können verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben. Abends finden Sie zu einer gemeinsamen Entscheidung.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Die Unruhe der letzten Tage klingt ab. Dennoch sollten Sie auch heute nachsichtig und gelassen den anderen gegenüber sein. Nachmittags kommen Sie mit Freundlichkeit weiter.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie sich ein paar ruhige Stunden Zeit, um sich gründlich Gedanken über Ihre Zukunftsaussichten zu machen. Tauschen Sie sich darüber mit anderen Menschen aus.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben heute die Gelegenheit, einen Schlussstrich unter ein belastendes Kapitel der Vergangenheit zu ziehen. Fassen Sie am Nachmittag einen mutigen Beschluss.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Lassen Sie sich heute von den Ideen anderer Menschen bereichern. Profitieren Sie von ihrer Fantasie! Am späten Abend finden Sie die Kraft zu einer wichtigen Entscheidung.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Wenn Sie heute eine Entscheidung treffen, müssen Sie sich gut absichern. Denken Sie auch an die langfristigen Folgen möglicher Ungenauigkeiten in einer Vereinbarung.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Gehen Sie heute daran, einen Plan in die Tat umzusetzen. Vormittags haben Sie gute Aussichten, sich schnell und erfolgreich zu verwirklichen. Werfen Sie abends keine Fragen auf.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Wenn Ihnen größere Verantwortung angeboten wird, sollten Sie ohne Zögern zugreifen. Am Abend kann Ihnen eine erfahrene Person mit ihrem Wissen weiterhelfen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Einen Traum sollten Sie morgens festhalten. Er sagt etwas über den Verlauf Ihrer nächsten Tage aus. Am Nachmittag können Sie einem Menschen mit Rat und Tat beiseitestehen.