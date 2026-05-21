Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 22. Mai 2026

Horoskop morgen: Widder

Bis abends können Sie sich erfolgreich entfalten. Suchen Sie nachmittags Rat bei einem Freund, wenn Sie allein nicht weiterkommen. Lassen Sie sich abends nicht verunsichern.

Horoskop morgen: Stier

Drängen Sie heute nicht in den Vordergrund, Sie könnten in etwas verstrickt werden. Nachmittags erringen Sie einen Vorsprung, wenn Sie besonnen und zielstrebig handeln.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Schließen Sie vormittags eine wichtige Arbeit ab, bringen Sie offene Angelegenheiten in Ordnung. Abends kommen Sie mit diskreter Geduld einem lieben Menschen näher.

Horoskop morgen: Krebs

Sie müssen sich bemühen, Ihre Alltagsangelegenheiten in Ordnung zu halten. Kommen Sie geduldig Ihren Pflichten nach, auch wenn es langweilig ist. Verschieben Sie größere Pläne.

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Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich bis zum späten Nachmittag viel Zeit mit allem, was Sie machen, treffen Sie keine Entscheidungen. Abends können Sie eine beunruhigende Situation aufklären.

Horoskop morgen: Jungfrau

Im Umgang mit Geld sollten Sie etwas bewusster sein, machen Sie heute einen Plan! Wenden Sie sich abends, wenn Sie Unterstützung brauchen, an einen verlässlichen Freund.

Horoskop morgen: Waage

Bis zum frühen Nachmittag sollten Sie im Hintergrund bleiben, danach können Sie erfolgreich aufdrehen. Abends können Sie einen Schritt nach vorn machen, Sie haben enormen Auftrieb!

Horoskop morgen: Skorpion

Vormittags sind Sie besonders begeisterungsfähig. Sie können viel gewinnen, wenn Sie sich kopfüber in eine neue Unternehmung stürzen. Erzwingen Sie nachmittags nichts!

Horoskop morgen: Schütze

Ein kritischer Tag. Treffen Sie heute keine wichtigen Entscheidungen, verschieben Sie gemeinsame Vorhaben. Halten Sie Abstand zu negativen oder zerstörerischen Menschen.

Horoskop morgen: Steinbock

Verlassen Sie sich in allem, was Ihre Gesundheit oder Ihre Partnerschaft betrifft, heute unbedingt auf Ihren Instinkt. Abends haben Sie ein Erlebnis, das Sie innerlich sicher macht.

Horoskop morgen: Wassermann

Überfordern Sie sich heute nicht. Kümmern Sie sich nur um die wichtigsten Angelegenheiten, um diese aber sorgfältig. Abends steigt Ihre Stimmung, unternehmen Sie etwas!

Horoskop morgen: Fische

Nehmen Sie heute Anregungen von anderen an. Sie können viel gewinnen! Suchen Sie gezielt Rat und Hilfe, wenn Sie mit der Lösung eines Problems alleine nicht recht weiterkommen.