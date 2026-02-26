Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 27. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Starten Sie in aller Ruhe in den Tag, Sie kommen erst am späten Vormittag wirklich in Form. Nachmittags entstehen Spannungen. Lassen Sie sich nicht zu einer Entscheidung zwingen!

Horoskop morgen: Stier

Eine Enttäuschung am Vormittag darf Ihnen den Tag nicht vermiesen. Der Nachmittag wartet mit einer erfreulichen Überraschung auf! Tun Sie abends Ihrem Partner einen Gefallen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Heute sind viele Ihrer Mitmenschen langsamer unterwegs als Sie. Drücken Sie nicht zu sehr auf die Tube. Am Abend dürfen Sie keine überhasteten Aktionen starten.

Horoskop morgen: Krebs

Versuchen Sie heute, Ruhe in sich selbst zu finden. Ziehen Sie sich etwas zurück. Gewinnen Sie Zeit, wenn man mit Forderungen an Sie herantritt, die Sie nicht erfüllen wollen.

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich heute nicht überfordern, kümmern Sie sich nur um die wichtigsten Angelegenheiten, darum aber sorgfältig. Abends steigt Ihre Stimmung, unternehmen Sie etwas!

Horoskop morgen: Jungfrau

Vormittags meistern Sie mit Geduld und Einsatz eine berufliche Herausforderung. Ihre Erfahrung hilft Ihnen weiter! Erwarten Sie nachmittags nicht zu viel Entgegenkommen!

Horoskop morgen: Waage

Sie dürfen heute mit einer großen Erleichterung rechnen. Eine Auseinandersetzung kann segensreich und reinigend wirken. Machen Sie Ihren Standpunkt klar, bleiben Sie sich treu!

Horoskop morgen: Skorpion

Verlangen Sie heute nicht zu viel von Ihren Mitmenschen. Nehmen Sie Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer. Vorsicht – abends können Ihre Leidenschaften mit Ihnen durchgehen.

Horoskop morgen: Schütze

Widmen Sie sich heute Ihrer Familie. Gehen Sie auf die Bedürfnisse von Menschen ein, die Ihnen nahestehen. Abends dürfen Sie keine überhasteten Beschlüsse treffen.

Horoskop morgen: Steinbock

Unterstützen Sie heute einen Freund oder Kollegen bei der Verwirklichung eines Ideals. Bringen Sie sich und Ihre Anregungen mit ein! Mittags hilft man Ihnen unvermutet.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sind heute nur zusammen mit Ihrem Team stark. Bringen Sie sich ohne Vorbehalte ein. Tragen Sie zu einem gemeinsamen Erfolg so viel bei, wie Sie können!

Horoskop morgen: Fische

Man tritt Ihnen vor allem morgens freundlich entgegen und erfüllt Ihre Wünsche. Revanchieren Sie sich. Abends dürfen Sie die Gelegenheit zu einem schönen Flirt nicht verpassen.