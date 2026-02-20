Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 20. Februar 2026

Horoskop heute: Widder

Einen Alleingang sollten Sie sich heute besser nicht erlauben. Sichern Sie sich bei einem Vorgesetzten gut ab oder handeln Sie nur mit dem Rückhalt Ihres Teams.

Horoskop heute: Stier

Lassen Sie sich von der kühlen Stimmung dieses Tages nicht die Laune verderben. Nachmittags können Sie jemandem helfen, den Sie mögen. Gönnen Sie sich abends etwas Schönes.

Horoskop heute: Zwillinge

Lassen Sie sich heute nicht zu einem Gefühlsausbruch hinreißen. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einer Aussprache, aber bleiben Sie klar und sachlich. Sie sind dann glaubwürdiger.

Horoskop heute: Krebs

Lassen Sie morgens Vorwürfe an sich abgleiten. Am späteren Vormittag kommt man von selbst auf Sie zu und versucht, die Harmonie wiederherzustellen. Der Abend bleibt ruhig.

Horoskop heute: Löwe

Gute Chancen in der Liebe! Seien Sie offen für einen Flirt, der sich eventuell zu etwas Festem weiterentwickeln kann. Der Abend ist perfekt für ein romantisches Essen zu zweit.

Horoskop heute: Jungfrau

Gönnen Sie sich einen geruhsamen Tag ohne größere Anstrengungen! Am späten Nachmittag wird man Sie konsultieren. Kümmern Sie sich um fremdes Leid!

Horoskop heute: Waage

Heute können Terminschwierigkeiten auftreten. Lassen Sie Luft bei Ihrer Arbeitsplanung. Am frühen Abend sollten Sie anderen Menschen gegenüber großmütig sein.

Horoskop heute: Skorpion

Treten Sie selbstbewusst auf, wenn man Sie überreden will. Investieren Sie keine Kraft in unrealistische Vorhaben. Bleiben Sie abends konsequent, auch wenn es unbequem ist.

Horoskop heute: Schütze

Achten Sie am Vormittag auf Gelegenheiten, Ihre Karrierechancen zu verbessern. Nachmittags sollten Sie sich lieber nicht an der brodelnden Gerüchteküche beteiligen.

Horoskop heute: Steinbock

Lehnen Sie sich heute nicht gegen vermeintliche oder tatsächliche Beschränkungen auf. Suchen Sie das Gespräch mit einem Menschen, dessen Verhalten Sie nicht verstehen.

Horoskop heute: Wassermann

Zeigen Sie Ihrem Partner oder einem Menschen, den Sie gewinnen wollen, dass Sie für ihn da sind und er sich auf Sie verlassen kann. Versuchen Sie abends nicht, etwas zu verändern.

Horoskop heute: Fische

Halten Sie sich bis zum späten Nachmittag im Hintergrund. Im Miteinander kommt es heute zu Spannungen, die für Sie vermeidbar sind. Denken Sie abends an Ihre Gesundheit.