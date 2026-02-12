Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 13. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Falls Sie morgens etwas zu erledigen haben, müssen Sie sich zur Aufmerksamkeit zwingen. Machen Sie keine Fehler! Nachmittags haben Sie Spaß zusammen mit anderen.

Horoskop morgen: Stier

Im Gespräch mit anderen sollten Sie heute jede Übertreibung vermeiden. Stellen Sie Ihre Lage realistisch dar. Am Abend finden Sie einen vernünftigen Ansatz zur Lösung eines Problems.

Horoskop morgen: Zwillinge

Nutzen Sie diesen Tag! Sie haben genug Kraft, sich tiefgründige Gedanken zu machen und sich neu und sicher auszurichten. Abends können Sie es wagen, sich langfristig festzulegen.

Horoskop morgen: Krebs

Man kommt Ihnen heute entgegen. Nehmen Sie ein Angebot an, das Ihnen nachmittags gemacht wird. Abends können Sie neue Harmonie in Ihrer Partnerschaft herstellen.

Horoskop morgen: Löwe

Sorgen Sie heute in allen fraglichen Angelegenheiten für Klarheit. Sie brauchen in der nächsten Zeit eindeutige Entscheidungsgrundlagen, weil es manchmal schnell gehen muss!

Horoskop morgen: Jungfrau

Vormittags kann Zeitdruck entstehen. Beugen Sie Engpässen durch gute Planung vor! In den Mittagsstunden müssen Sie mit dem Fehlverhalten Ihrer Mitmenschen rechnen.

Horoskop morgen: Waage

Heute sollten Sie sich mit all Ihrer Kraft einem gemeinschaftlichen Projekt widmen und es zu einem guten Ende führen. Am späten Abend tut sich etwas in puncto Liebe!

Horoskop morgen: Skorpion

Heute bleibt es friedlich. Sie dürfen sich auf einen entspannten Tag freuen. Abends dürfen Sie sich nicht von unklaren Wünschen, Trieben oder Begierden treiben lassen.

Horoskop morgen: Schütze

Seien Sie heute aufmerksam! Sie müssen sich flexibel auf rasch wechselnde Umstände einstellen und rasch handeln. Lassen Sie sich dabei nicht von anderen reinreden.

Horoskop morgen: Steinbock

Ihnen bietet sich heute die Gelegenheit, Gutes zu tun. Sorgen Sie vormittags dafür, dass es jemandem besser geht. Gelingt dies, werden Sie den Abend in vollen Zügen genießen.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie haben einen guten Tag vor sich. Aber vormittags dürfen Sie sich nicht hinters Licht führen lassen. Spielen Sie auf Zeit, fällen Sie Ihre Entscheidung erst später.

Horoskop morgen: Fische

Nehmen Sie vormittags eine freundliche Kritik an. Ab dem Nachmittag kommen Sie dann, vor allem zusammen mit anderen, so richtig in Fahrt. Machen Sie sich einen amüsanten Abend.