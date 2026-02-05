Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 6. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie neigen heute dazu, sich in Irrtümern zu verrennen. Seien Sie alternativen Handlungsmöglichkeiten gegenüber aufgeschlossen. Am Abend finden Sie Entspannung und Ruhe.

Horoskop morgen: Stier

Verlassen Sie sich nicht allzu sehr auf eine Zusage, die man Ihnen gegeben hat. Um die Mittagszeit herum sollten Sie Ihrem Groll keinesfalls ungebremsten Lauf lassen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Gehen Sie tagsüber offen auf andere zu, Sie können wertvolle Anregungen und sogar den Impuls zu einem Neuanfang bekommen. Machen Sie spätabends Nägel mit Köpfen!

Horoskop morgen: Krebs

Setzen Sie Ihre Kraft heute besonnen ein. Übernehmen Sie sich nicht. Nachmittags sollten Sie sich Pausen gönnen. Lassen Sie sich nicht auf berufliche Machtkämpfe ein.

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich heute nicht in belanglose Reibereien verwickeln. Wenn Sie unterschwellige Aggressionen verspüren, sollten Sie schleunigst das Weite suchen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie bekommen bis zum Nachmittag immer wieder gute Möglichkeiten, sich zu verbessern oder zu verwirklichen. Nehmen Sie Ihre Chancen wahr! Abends bleibt es ruhig.

Horoskop morgen: Waage

Ihre Stimmung steigt im Lauf des Tages immer weiter an. Nach einer erfreulichen Überraschung am späten Vormittag sollten auch Sie jemandem einen Gefallen tun.

Horoskop morgen: Skorpion

Überfordern Sie heute niemanden. Stellen Sie keine zu hohen Ansprüche. Nachmittags sollten Sie viel Verständnis haben, wenn jemand eine menschliche Schwäche zeigt.

Horoskop morgen: Schütze

Verzetteln Sie sich tagsüber nicht in unwichtigen Kleinigkeiten. Geben Sie Verantwortung ab, wann immer es möglich ist. Ihnen gelingt abends ein langfristiger Durchbruch!

Horoskop morgen: Steinbock

Machen Sie heute Nägel mit Köpfen und bringen Sie ein Projekt zum Abschluss! Genießen Sie nachmittags die Früchte Ihrer Mühen. Abends dürfen Sie sich nicht verplaudern.

Horoskop morgen: Wassermann

Schließen Sie angefangene Arbeiten heute ab. Verschaffen Sie sich Luft für die kommenden Tage! Abends sollten Sie nicht gleich beleidigt sein, wenn sich jemand im Ton vergreift.

Horoskop morgen: Fische

Bis zum Nachmittag sind Sie mental in Hochform. Sie sprühen vor Ideen und zeigen großes Geschick bei Verhandlungen! Abends flacht die Leistungskurve rapide ab.