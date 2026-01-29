Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 30. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie wittern heute eine neue berufliche Chance für sich. Aber nehmen Sie sich Zeit. Sie können sich am Abend die Unterstützung eines idealistischen Mitstreiters sichern.

Horoskop morgen: Stier

Sie haben einen geruhsamen Tag vor sich. Gehen Sie entspannt an die Arbeit. Am Abend fällen Sie mit Ihrem Partner zusammen eine wichtige Entscheidung.

Horoskop morgen: Zwillinge

Gehen Sie heute allem aus dem Weg, was Sie nicht voll durchschauen. Verlieren Sie keine Kraft, indem Sie sich für falsche Ideale aufopfern. Gewähren Sie anderen abends Freiraum.

Horoskop morgen: Krebs

Lassen Sie sich heute nicht zu einem übereilten Beschluss hinreißen, auch wenn Personen in Ihrer Umgebung Sie drängen. Denken Sie auch an Ihre eigenen Interessen.

Horoskop morgen: Löwe

Tagsüber können sich vorhandene Spannungen immer weiter aufbauen. Am Abend besteht die Gefahr, dass es dann einen großen Knall gibt. Versuchen Sie, ausgleichend zu wirken!

Horoskop morgen: Jungfrau

Halten Sie sich vormittags im Hintergrund. Lassen Sie Ihren Gedanken Spielraum! Nachmittags ist Ihr Rat gefragt. Versuchen Sie, in einer Streitfrage zu vermitteln.

Horoskop morgen: Waage

Sie entwickeln heute besonders starke kreative Kräfte. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen, wenn es um die Lösung schwieriger Probleme geht. Sie finden einen gangbaren Weg.

Horoskop morgen: Skorpion

Nehmen Sie Anregungen von anderen an. Sie können viel gewinnen! Suchen Sie gezielt Rat, wenn Sie mit der Lösung eines Problems allein nicht recht weiterkommen.

Horoskop morgen: Schütze

Ein prima Tag! Morgens haben Sie tolle Ideen und kommen auf schnelle Lösungen für Ihre Probleme. Am Abend können Sie an eine alte Liebe wieder anknüpfen.

Horoskop morgen: Steinbock

Der Vormittag kann still und friedlich werden. Lassen Sie Ihre Seele baumeln! Zum Abend hin kommt die Gefahr auf, dass sich unliebsame Diskussionen entwickeln. Sachlich bleiben!

Horoskop morgen: Wassermann

Bei allem, was Sie heute tun, sollten Sie auch an die Folgen denken. Am Nachmittag kann schon ein kleiner Fehler zu einer Entfremdung führen. Erhalten Sie einen Kontakt.

Horoskop morgen: Fische

Wenn Sie heute Lust auf einen emotionalen Neuanfang verspüren, sollten Sie heute den Sprung ins kalte Wasser wagen. Treffen Sie abends eine berufliche Entscheidung mit Tragweite.