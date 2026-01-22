Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 23. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Lassen Sie sich heute nicht von Ihrer inneren Unruhe zu unbedachten Handlungen treiben. Haben Sie Geduld! Bleiben Sie im Hintergrund, lassen Sie sich in nichts verstricken.

Horoskop morgen: Stier

Sie brauchen jemanden, der Ihre Ideen umsetzen kann. Allein schaffen Sie es nicht. Es könnte sich für Sie durchaus auszahlen, eine Beteiligung am Gewinn anzubieten.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Tagsüber fehlt es Ihnen heute an Konzentration. Vermeiden Sie vor allem vormittags unnötige Fehler. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, lassen Sie sich Zeit zum Ausruhen.

Horoskop morgen: Krebs

Nehmen Sie ein Angebot wahr, das man Ihnen am Vormittag macht. Sie können sich verbessern und mehr Unabhängigkeit für sich erreichen. Genießen Sie den Abend!

Horoskop morgen: Löwe

Sie werden derzeit sehr stark in die Pflicht genommen. Stehen Sie zu einer Zusage. Lassen Sie eine Person, die fest mit Ihnen rechnet, nicht einfach hängen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Nutzen Sie vor allem den Vormittag, um wichtige Arbeiten zu erledigen. Sie sind dann ausgeglichen und besonders konzentriert. Nicht von anderen stören lassen!

Horoskop morgen: Waage

Gönnen Sie sich einen paar schöne Ruhestunden im Freien und gehen Sie spazieren! Am Nachmittag unterbreitet man Ihnen einen seriösen Vorschlag. Überlegen Sie gut!

Horoskop morgen: Skorpion

Bekennen Sie sich vormittags zu jemandem, der Ihnen nahesteht und dem Sie moralisch verpflichtet sind. Gehen Sie abends nicht zu leichtsinnig mit Ihrem Geld um, riskieren Sie nichts!

Horoskop morgen: Schütze

Verzeihen Sie jemandem einen Fehler, zeigen Sie sich von Ihrer großzügigen Seite. Abends sollten Sie Ihre Zweifel zurückstellen und über Ihren Schatten springen.

Horoskop morgen: Steinbock

Starten Sie den Tag in aller Ruhe. Nichts läuft Ihnen davon. Am Abend müssen Sie sich mit Ihrem Partner auseinandersetzen. Lassen Sie es nicht zum Streit kommen.

Horoskop morgen: Wassermann

Gehen Sie optimistisch in den Tag! Sie dürfen sich auf positive Entwicklungen und Ereignisse freuen. Legen Sie am frühen Nachmittag eine ausgiebige Erholungspause ein.

Horoskop morgen: Fische

Vermeiden Sie bis zum Nachmittag ungewohnte körperliche Belastungen. Abends dürfen Sie nicht versuchen, jemanden zu einer riskanten Entscheidung zu nötigen.