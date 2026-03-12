Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag, den 13. für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 13. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Sammeln Sie heute die Gedanken und Ideen, die Ihnen zu Ohren kommen. Es sind sehr wertvolle Anregungen dabei, die nicht im Trubel des Tages untergehen sollten.

Horoskop morgen: Stier

Nachmittags haben Sie hervorragende Chancen, Ihr Zusammenleben mit anderen neu zu gestalten. Bringen Sie Ihre Vorstellungen diplomatisch vor, man kommt Ihnen entgegen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sind bis zum Nachmittag besonders leicht zu motivieren. Setzen Sie sich ein lohnendes Ziel! Abends sollten Sie keine finanziellen Risiken eingehen und nichts versprechen.

Horoskop morgen: Krebs

Sie haben einen guten und erfolgreichen Tag vor sich, sollten sich aber in allem nur auf sich selbst verlassen! Nachmittags müssen Sie zu einer Zusage stehen, auch wenn es lästig ist.

Horoskop morgen: Löwe

Sie sind heute konzentriert und ausdauernd. Nachmittags sollten Sie sich frühzeitig abgrenzen, wenn jemand versucht, Ihr Mitleid zu wecken. Sie könnten ausgenutzt werden.

Horoskop morgen: Jungfrau

Freuen Sie sich auf einen guten Tag. Andere Menschen können von selbst auf Sie zukommen und Ihnen Gutes tun. Am späteren Abend sollten Sie ganz eindeutig Stellung beziehen.

Horoskop morgen: Waage

Sie dürfen sich heute nicht mehr vornehmen, als Sie bewältigen können. Nehmen Sie sich vor allem abends auch ein bisschen Zeit für sich selbst, Sie könnten sonst ausbrennen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie finden heute immer wieder Gelegenheiten, sich zu entspannen, auszuruhen und neue Kraft zu sammeln. Abends sollten Sie allerdings beim Essen und Trinken nicht übertreiben.

Horoskop morgen: Schütze

In den späten Morgenstunden dürfen Sie mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Nachmittags sollten Sie ein Gesprächsangebot annehmen. Sie können sich verbessern.

Horoskop morgen: Steinbock

Bleiben Sie heute sachlich und vernünftig, lassen sie sich vor allem vormittags nicht zu einem Fehler überreden. Gehen Sie abends auf die Ideen anderer ein, tauschen Sie sich aus!

Horoskop morgen: Wassermann

Lassen Sie es tagsüber gemütlich angehen, verausgaben Sie sich körperlich nicht zu sehr. Genießen Sie den Abend im kleinen Kreis oder mit Ihrem Partner bei einem schönen Essen!

Horoskop morgen: Fische

Am späten Vormittag kommt man auf Sie zu, um Sie zur Mitwirkung zu gewinnen. Lassen Sie sich ein, Sie können Erfolge haben. Nachmittags beweisen Sie Einfühlungsvermögen.