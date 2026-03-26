Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie
Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!
Horoskop für Freitag, 27. März 2026
Horoskop morgen: Widder
Man macht Ihnen heute Vorschläge, die Sie aber gut prüfen sollten. Gehen Sie ganz sicher, dass die Begeisterung, die ein anderer zeigt, nicht nur ein kurzes Strohfeuer ist.
Horoskop morgen: Stier
Gehen Sie heute auf Distanz, wenn man Ihnen stur und verbissen gegenübertritt. Abends sollten Sie mehr Verständnis für das Freiheitsbedürfnis Ihres Partners haben.
Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.
Horoskop morgen: Zwillinge
Sie dürfen sich heute nicht verzetteln und müssen um Ihre Konzentration ringen. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht zu einem Fehler verleiten, der Sie viel kosten kann!
Horoskop morgen: Krebs
Bis zum Nachmittag sollten Sie großzügige Angebote nicht allzu ernst nehmen. Abends laufen Sie Gefahr, sich von leichtsinnigen Freunden zu einem Fehler verführen zu lassen. Vorsicht!
Horoskop morgen: Löwe
Wenn Sie heute an einen Scheideweg kommen, sollten Ihnen Unabhängigkeit und ein gutes Gewissen wichtiger sein als Machtgewinn. Nehmen Sie sich abends Zeit für sich.
Horoskop morgen: Jungfrau
Nachmittags und abends sind Sie heute am stärksten motiviert und können sich mit Kraft und Ausdauer einsetzen. Bringen Sie Arbeiten ohne großes Zögern über die Bühne!
Horoskop morgen: Waage
Ihre größten Stärken sind heute Sachlichkeit und Nüchternheit. Helfen Sie anderen, auf dem Boden zu bleiben. Bereiten Sie für den Abend eine schöne Überraschung für Ihren Partner vor.
Horoskop morgen: Skorpion
Sie müssen heute mit Spannungen rechnen. Bleiben Sie vor allem in Ihrer Partnerschaft geduldig. Lassen Sie die Menschen in Ihrer Umgebung an Ihren Gedanken teilhaben.
Horoskop morgen: Schütze
Nehmen Sie sich morgens Zeit für sich selbst, Sie können gute Ideen zum Geldverdienen entwickeln. Lassen Sie sich abends nicht ausnutzen oder seelisch unter Druck setzen!
Horoskop morgen: Steinbock
Bis zum späteren Nachmittag schwimmen Sie noch auf einer Welle guter Laune. Stecken Sie andere damit an! Über Mittag können Sie einen anderen gezielt seelisch aufbauen.
Horoskop morgen: Wassermann
Vormittags keimt eine neue Hoffnung in Ihnen auf. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, beschränken Sie sich nicht unnötig selbst! Abends setzen Sie sich mit einer Idee durch!
Horoskop morgen: Fische
Voreiligkeit und Unbesonnenheit können Sie heute in heikle Situationen bringen. Bewahren Sie in jeder Lage die Ruhe, legen Sie sich mit niemandem an. Bald klärt sich alles von selbst!
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