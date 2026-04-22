Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 23. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Morgens können Sie sich erfolgreich entfalten. Handeln Sie nach Plan! Lassen Sie sich nachmittags nicht erpressen oder Schuldgefühle einreden. Zeigen Sie abends Ihre Emotionen!

Horoskop morgen: Stier

Gehen Sie mit Erwartungen in diesen Tag, Sie werden Ihre Chance bekommen. Nutzen Sie eine Gelegenheit zur beruflichen Verbesserung. Am Abend sollten Sie maßvoll bleiben.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Der Wunsch nach einem Neuanfang kann heute in Ihnen aufkeimen. Handeln Sie aber nicht überstürzt! Behandeln Sie niemanden unfair, nur weil Sie denken, Sie brauchen ihn nicht mehr.

Horoskop morgen: Krebs

Stellen Sie sich heute allen Herausforderungen. Sie sind leistungsfähig und verwirklichen Ihre Vorhaben. Lassen Sie sich am Nachmittag nicht von anderen zu Fehlern verleiten.

Horoskop morgen: Löwe

Rechnen Sie heute mit der Unzuverlässigkeit anderer Menschen. Verlassen Sie sich möglichst nur auf sich. Am Vormittag kann es durch eine Absage zu Verzögerungen kommen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Suchen Sie heute ganz bewusst Entspannung, verbringen Sie den Tag zurückgezogen. Vormittags kommen Ihnen andere mit Sympathie entgegen und helfen Ihnen weiter.

Horoskop morgen: Waage

Am Vormittag kann sich eine Chance zur Erfüllung eines Herzenswunsches bieten. Hören Sie auf Ihr Gefühl! Nehmen Sie sich für nachmittags und abends nichts Anstrengendes vor.

Horoskop morgen: Skorpion

Trotz einer lästigen Verzögerung am späten Vormittag kann dieser Tag sehr erfolgreich für Sie werden. Lassen Sie sich nicht beirren! Abends sind Sie offen für raffinierte Genüsse.

Horoskop morgen: Schütze

Sie erreichen ein wichtiges Ziel heute schneller mit kleinen Schritten als mit großen. Unvermutet können Sie nachmittags eine Abkürzung finden. Gehen Sie methodisch vor!

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich heute nicht in Angelegenheiten verwickeln, mit denen Sie nichts zu tun haben, üben Sie über Mittag keine unberechtigte Kritik. Vermeiden Sie abends Zusammenstöße.

Horoskop morgen: Wassermann

Hüten Sie sich vor Erschöpfung, legen Sie immer wieder Ruhepausen ein. Abends sollten Sie sich früh zurückziehen, lassen Sie sich nicht von anderen zu Fehlern verführen.

Horoskop morgen: Fische

Vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag können Sie sich auf Freunde verlassen. Suchen Sie Rat und Hilfe, wenn Sie allein nicht weiterkommen. Der Abend bleibt friedlich.