Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Horoskop für Donnerstag, 11. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie fühlen sich heute mit Ihren Wünschen immer wieder ein bisschen alleingelassen. Öffnen Sie sich mehr für andere, dann kommt man Ihnen, vor allem über Mittag, auch entgegen!

Horoskop morgen: Stier

Sie sehen heute sehr klar, was Sie sich erhoffen und wünschen. Legen Sie heute Ihre Ziele für die kommende Zeit neu fest. Wagen Sie dabei ruhig etwas mehr, Sie haben genug Kraft!

Horoskop morgen: Zwillinge

Ordnen Sie sich vormittags eventuellen Anweisungen unter, reiben Sie sich nicht unnötig auf! Abends sollten Sie sich von der schlechten Laune anderer nicht anstecken lassen.

Horoskop morgen: Krebs

Sie haben einen guten und erfolgreichen Tag vor sich. Vormittags haben Sie besonders starke kreative Kräfte. Nachmittags zeigen Sie sich in einer Verhandlung überlegen.

Horoskop morgen: Löwe

Werden Sie heute in einer wichtigen Angelegenheit aktiv. Sie finden die richtigen Kontakte und dürfen mit Fortschritten rechnen. Wirken Sie am Abend beruhigend auf andere ein.

Horoskop morgen: Jungfrau

Werden Sie nicht unruhig, wenn andere langsamer unterwegs sind als Sie. Schalten Sie einen Gang zurück, lassen Sie es gemächlich angehen. Abends dürfen Sie nicht voreilig handeln!

Horoskop morgen: Waage

Sie lassen sich gerade leicht stören. Nicht zu sehr ablenken lassen! Vormittags müssen Sie im Job zeigen, dass Sie verlässlich sind. Führen Sie am Abend ein versöhnliches Gespräch!

Horoskop morgen: Skorpion

Gebrauchen Sie vormittags Ihre kreativen Kräfte, um weiterzukommen. Abends sollten Sie den Genuss nicht übertreiben. Sie würden sich um Ihren Schlaf bringen.

Horoskop morgen: Schütze

Sie sollten partnerschaftlichen Konflikten heute schon früh entgegensteuern. Lassen Sie es nicht auf einen Knall ankommen! Am späten Abend kehrt wieder Friede ein!

Horoskop morgen: Steinbock

Sie profitieren jetzt von Ihrer Besonnenheit und Ruhe. Konzentrieren Sie sich mit aller Kraft auf ein Ziel, das Fortschritt verspricht. Nachmittags können Sie den Durchbruch schaffen.

Horoskop morgen: Wassermann

Tagsüber sind Sie etwas unmotiviert. Unternehmen Sie etwas Schönes! Am späten Nachmittag sollten Sie äußerst vorsichtig mit Versprechungen umgehen.

Horoskop morgen: Fische

Sie setzen sich mit Ihren Ideen und Anregungen nicht so recht durch. Lassen Sie anderen Menschen ihren Freiraum. Bedrängen Sie niemanden, es Ihnen recht zu machen.