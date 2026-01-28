Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 29. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Ein altes Problem nimmt Sie in Beschlag. Suchen Sie sich Beistand, um es endlich aus der Welt zu schaffen. Geben Sie sich abends nicht mit Menschen ab, über die Sie sich aufregen.

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich von der Nüchternheit, die manche Ihrer Mitmenschen heute an den Tag legen, nicht aufhalten. Sie haben nachmittags prima Chancen, sich zu verwirklichen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Beginnen Sie Ihren Tag in aller Ruhe. Körperliche Anstrengungen sollen Sie heute lieber vermeiden. Lassen Sie den Abend bei einem Glas Wein gemütlich ausklingen.

Horoskop morgen: Krebs

Sie finden heute einen interessanten neuen Lösungsansatz für ein altes Problem. Danken Sie einem Menschen, der Ihnen dafür wertvolle Hinweise gegeben hat.

Horoskop morgen: Löwe

Sie dürfen mit der Förderung durch einflussreiche Menschen rechnen. Dafür müssen Sie aber gute Überzeugungsarbeit leisten. Verbringen Sie den Abend nicht vor dem Fernseher.

Horoskop morgen: Jungfrau

Morgens sind Sie am stärksten. Bringen Sie eine unbequeme Aufgabe zügig hinter sich! Für den Abend sollten Sie nicht zu viel vornehmen, Sie sind körperlich etwas anfällig.

Horoskop morgen: Waage

Eine gezielte Fehlinformation kann Ihnen die Laune verderben. Hinterfragen Sie alles, was man Ihnen heute erzählen will! Am frühen Abend müssen Sie sich durchbeißen.

Horoskop morgen: Skorpion

Nehmen Sie Anregungen von anderen an. Sie können viel gewinnen! Suchen Sie gezielt Rat, wenn Sie mit der Lösung eines Problems allein nicht recht weiterkommen.

Horoskop morgen: Schütze

Sie neigen heute dazu, sich mit anderen Menschen anzulegen. Halten Sie lieber Abstand und handeln Sie besonnen. Versuchen Sie abends, zur Ruhe zu kommen!

Horoskop morgen: Steinbock

Ihre Laune wird im Laufe des Tages immer besser. Abends sind Sie in Hochstimmung. Mittags sollten Sie Ihren Mitmenschen mit dem gebührenden Respekt gegenübertreten.

Horoskop morgen: Wassermann

Man versucht, Ihnen das Blaue vom Himmel zu versprechen. Reagieren Sie einfach nicht darauf. Am Abend sollten Sie sich mal wieder eine Portion Kultur gönnen.

Horoskop morgen: Fische

Nach einem friedvollen Vormittag bekommen Sie nachmittags die Kraft, sich voll ein- und durchzusetzen. Sie können eine Belastung loswerden. Abends in der Liebe gelassen sein!