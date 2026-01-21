Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 22. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie sind heute unruhiger und unkonzentrierter als gewöhnlich. Leisten Sie sich vor allem nachmittags keinen Fehler! Lehnen Sie sich nicht unnötig gegen Unabänderliches auf!

Horoskop morgen: Stier

Geben Sie anderen Menschen eine klare Linie vor, verhalten Sie sich berechenbar. Am späteren Vormittag sollten Sie nichts abmachen, verschieben Sie einen Termin!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Einen Konflikt sollten Sie nicht überbewerten. Schon am Nachmittag findet sich ein Lösungsweg. Beteiligen Sie sich abends unter keinen Umständen an einer Intrige!

Horoskop morgen: Krebs

Setzen Sie sich vor allem vormittags aktiver ein. Bequemlichkeit kann Ihnen Nachteile bringen. Mittags sollten Sie Streit vermeiden! Ziehen Sie sich zur Entspannung etwas zurück.

Horoskop morgen: Löwe

Nutzen Sie den Vormittag zur Verwirklichung wichtiger Vorhaben. Ab Mittag nimmt Ihre Leistungsfähigkeit ab. Beugen Sie dann Flüchtigkeitsfehlern vor.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie dürfen sich auf einen entspannten Tag freuen. Tagsüber bleibt es friedlich. Abends dürfen Sie sich nicht von unklaren Wünschen, Trieben oder Begierden treiben lassen.

Horoskop morgen: Waage

Nutzen Sie den Vormittag, um anstehende Arbeiten zu erledigen. Nachmittags lässt Ihre Konzentration nach. Lassen Sie sich nicht zu sehr von anderen verwirren.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie haben einen guten Tag vor sich. Unternehmen Sie etwas, gehen Sie spazieren! Abends sollten Sie niemandem etwas versprechen, das Sie nicht halten können.

Horoskop morgen: Schütze

Reden Sie heute offen über das, was Ihnen im Kopf herumgeht und Sie bedrückt. Nutzen Sie eine Gelegenheit zur Aussprache mit dem Partner. Sorgen Sie für neue Klarheit!

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sind heute geistig besonders rege. Bauen Sie einen guten Gedanken aus und setzen Sie ihn in die Tat um. Denken Sie am Nachmittag an Ihr berufliches Weiterkommen.

Horoskop morgen: Wassermann

Der beste Tag der Woche! Sie setzen sich durch und können verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben. Abends finden Sie mit dem Partner eine gemeinsame Entscheidung.

Horoskop morgen: Fische

Gehen Sie heute mit anderen Menschen nicht zu hart ins Gericht. Vor allem über Mittag drohen sonst Auseinandersetzungen. Seien Sie abends etwas versöhnlicher.