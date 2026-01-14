Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 15. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Vormittags können Sie jemandem aus einer Notlage heraushelfen. Bürden Sie sich dabei nicht selbst zu viele Verpflichtungen auf. Drängen Sie sich abends nicht in den Mittelpunkt!

Horoskop morgen: Stier

Nutzen Sie diesen Tag, um sich zu erholen und aufzubauen. Über Mittag sollten Sie sich zurückziehen, es könnte Ihnen in Gesellschaft zu turbulent werden. Der Abend bleibt ruhig.



Horoskop morgen: Zwillinge

Bringen Sie heute in aller Ruhe in Ordnung, was in den letzten Tagen durcheinandergeraten ist. Am späteren Abend verbessert sich Ihre gute Laune schlagartig.

Horoskop morgen: Krebs

Nutzen Sie den Morgen für wichtige Arbeiten. Am Vormittag kann es hektisch werden, behalten Sie die Nerven! Abends sollten Sie keine Schuldgefühle in anderen erzeugen.

Horoskop morgen: Löwe

Bis abends ist die Stimmung unruhig und angespannt. Lassen Sie sich am späten Vormittag nicht in einen Konflikt hineinziehen. Gehen Sie abends auf Abstand, erholen Sie sich.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie dürfen heute mit einigen wohltuenden Überraschungen rechnen. Am Vormittag kann man Ihnen ein gutes finanzielles Angebot machen. Abends müssen Sie sachlich sein!

Horoskop morgen: Waage

Sie müssen heute damit rechnen, dass Sie von anderen psychisch unter Druck gesetzt werden. Am Nachmittag sollten Sie sehr gelassen bleiben. Weichen Sie Streitigkeiten aus!

Horoskop morgen: Skorpion

Investieren Sie vormittags in eine private oder geschäftliche Beziehung. Sie werden Nutzen daraus ziehen. Nachmittags sollten Sie gegenüber einer Versuchung standhaft bleiben.

Horoskop morgen: Schütze

Über Mittag haben Sie eine Chance in der Liebe oder in Ihrer Partnerschaft vollzieht sich eine erfreuliche Wende. Steigern Sie sich abends in einen Konflikt nicht zu sehr hinein.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie beeindrucken die anderen heute durch Ihre Ruhe, Ihre innere Sicherheit und Ihre Ausgeglichenheit. Übernehmen Sie nachmittags eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Horoskop morgen: Wassermann

Treten Sie heute nicht zu dominant auf. Versuchen Sie, andere mit Fingerspitzengefühl zu führen. Sie haben vor allem nachmittags und abends gute Erfolgschancen.

Horoskop morgen: Fische

Schmieden Sie Zukunftspläne, lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Sie werden bald Gelegenheiten bekommen, Ihre Wünsche aus eigener Kraft zu verwirklichen.