Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 8. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie haben heute die Chance, aus dem Hintergrund heraus erfolgreich die Fäden zu ziehen. Nutzen Sie vor allem abends Ihre Möglichkeiten, andere zu beeinflussen.

Horoskop morgen: Stier

Schaffen Sie sich heute den Freiraum, den Sie brauchen, um Ihren Liebhabereien nachzugehen. Den Abend sollten Sie genussvoll mit Ihrem Partner verbringen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Bis zum Nachmittag haben Sie starke schöpferische Kräfte und können sich sehr gut in andere Menschen einfühlen. Lassen Sie sich abends nicht von Versprechen blenden.

Horoskop morgen: Krebs

Sie haben heute gute Chancen in der Liebe und können einem anderen Menschen näherkommen. Eine Einladung zu einem hübschen Abendessen kann das Eis endgültig brechen.

Horoskop morgen: Löwe

Nehmen Sie vormittags, was man Ihnen freiwillig anbietet. Es könnte sonst sein, dass man Sie übergeht. Am Abend sollten Sie keinen psychischen Druck auf andere ausüben.

Horoskop morgen: Jungfrau

Vormittags müssen Sie um Ihre Konzentration ringen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Arbeiten Sie nach einem festen Plan. Gehen Sie abends feinfühlig auf Ihren Partner ein.

Horoskop morgen: Waage

Der Vormittag kann Ihnen etwas lang werden. Nachmittags dürfen Sie sich aber auf hübsche Überraschungen freuen. Abends kann Ihnen ein Wunsch in Erfüllung gehen.

Horoskop morgen: Skorpion

Machen Sie sich heute einen schönen Tag, am besten mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder mit engen Freunden. Am Abend freuen Sie sich an einer sympathischen Begegnung.

Horoskop morgen: Schütze

Sie neigen heute dazu, sich um des lieben Friedens willen unterzuordnen. Behalten Sie Ihre eigenen Ziele und Interessen im Auge. Verhalten Sie sich abends besonnen.

Horoskop morgen: Steinbock

Morgens sehen Sie eine Chance, durch die Sie sich finanziell verbessern können. Seien Sie nachmittags und abends vorsichtig, lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen!

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sind heute voll im Aufwind! Machen Sie sich einen schönen und genussvollen Tag. Nachmittags und abends haben Sie viel Verständnis, vertiefen Sie einen Kontakt!

Horoskop morgen: Fische

Überrollen Sie andere nicht mit Ihrer Power. Sie können sich dauerhaft Zuneigung sichern, wenn Sie Rücksicht auf andere nehmen und Ihre Hilfsbereitschaft zeigen.