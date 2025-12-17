Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 18. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

In der Familie und in der Partnerschaft kann es derzeit immer wieder Unstimmigkeiten und Konflikte geben. Seien Sie tolerant, nutzen Sie abends eine Gelegenheit zur Versöhnung.

Horoskop morgen: Stier

Halten Sie heute Abstand zu negativen Menschen. Es droht Ihnen sonst die Verwicklung in Schwierigkeiten, die Sie nichts angehen. Handeln Sie abends besonnen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie kommen heute nur langsam in Fahrt, bis zum Nachmittag ist nicht sehr viel los mit Ihnen. Danach wird Ihre Laune besser. Unternehmen Sie am Abend etwas, tauschen Sie sich aus!

Horoskop morgen: Krebs

Sie dürfen heute von anderen nicht mehr Idealismus erwarten, als Sie selbst zu geben bereit sind. Ein Kampf, auch wenn er achtenswerte Ziele hat, erweist sich als nachteilig für Sie.

Horoskop morgen: Löwe

Vormittags bekommen Sie eine Anregung. Seien Sie dann flexibel, lassen Sie sich nicht von Vorurteilen gegenüber einer Person leiten. Nutzen Sie abends Ihre Chancen in der Liebe!

Horoskop morgen: Jungfrau

Heute sollten Sie vorsichtig sein! Es besteht die Möglichkeit, dass Sie durch ein Versehen oder eine Unachtsamkeit Verluste erleiden. Seien Sie wachsam!

Horoskop morgen: Waage

Setzen Sie vormittags in aller Nüchternheit einen Einfall in die Tat um. Gehen Sie in kleinen Schritten vor! Gönnen Sie sich nachmittags oder abends ein wenig Luxus.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie kommen mit der Unruhe, die dieser Tag mit sich bringen kann, nicht immer gut zurecht. Halten Sie Abstand, lassen Sie sich nicht überfordern. Gehen Sie geduldig mit anderen um!

Horoskop morgen: Schütze

Nehmen Sie heute Anregungen von anderen an. Sie können Ihnen helfen, sich wirkungsvoll und zufriedenstellend zu entfalten! Ein Treffen am Abend bringt einen Fortschritt!

Horoskop morgen: Steinbock

Sie können heute immer wieder in Tagträume abgleiten. Vermeiden Sie vor allem vormittags Fehler aus Unaufmerksamkeit! Glauben Sie über Mittag nicht alles, was Ihnen erzählt wird.

Horoskop morgen: Wassermann

Vormittags setzen Sie sich auch in schwierigsten Situationen bravourös durch! Spielen Sie heute Ihre Stärken aus! Abends haben Sie berechtigten Grund zur Hoffnung.

Horoskop morgen: Fische

Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen, sondern von Ihrem Verstand leiten! Es können sich Ihnen tolle Gelegenheiten zum Weiterkommen bieten, verpatzen Sie sie nicht mit Zweifeln!