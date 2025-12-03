Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 4. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Schonen Sie sich heute in jeder Hinsicht. Überfordern Sie sich vor allem körperlich nicht. Abends sollten Sie beim Essen und Trinken maßvoll sein. Gehen Sie früh schlafen!

Horoskop morgen: Stier

Setzen Sie Ihre Kräfte heute gezielt ein, verausgaben Sie sich nicht zu früh. Fühlen Sie sich nicht für alles verantwortlich. Machen Sie sich einen schönen Abend mit anderen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie heute immer wieder unruhig werden. Lassen Sie sich von anderen nicht ablenken. Behalten Sie vormittags ein langfristiges Ziel im Auge.

Horoskop morgen: Krebs

Ein unruhiger Tag. Legen Sie sich bis nachmittags besser nicht mit nervösen Menschen an! Abends sollten Sie Verständnis für Ihren Partner haben, gehen Sie mit Kritik sparsam um.

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben einen kraftvollen, erfolgreichen Tag vor sich. In den Mittagsstunden sollten Sie Ihren Einfluss auf andere ausspielen. Suchen Sie abends Kontakt zu einem Freund.

Horoskop morgen: Jungfrau

Vormittags können Sie sich mit jemandem aussöhnen oder jemandem näherkommen. Tun Sie den ersten Schritt! Abends dürfen Sie nicht mehr versprechen, als Sie halten können.

Horoskop morgen: Waage

Stehen Sie heute zu einer Zusage. Lassen Sie einen anderen nicht im Stich! Morgens müssen Sie sich zur Konzentration zwingen. Widerstehen Sie abends einer Versuchung.

Horoskop morgen: Skorpion

Die Trägheit Ihrer Mitmenschen kann Sie heute zeitweise aufregen. Unternehmen Sie dann besser allein etwas, stiften Sie keine Unruhe. Abends haben Sie wertvolle Ideen.

Horoskop morgen: Schütze

Pflegen Sie heute Ihre Kontakte und beleben Sie eine alte Freundschaft neu! Vormittags können Sie Ihren Einfluss auf andere nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Machen Sie anderen frühzeitig klar, wo Ihre Grenzen sind. Am Abend bekommen Sie Gelegenheiten zum Spaß und zur Entspannung.

Horoskop morgen: Wassermann

Setzen Sie sich heute keinen übermäßigen Anstrengungen aus, ernähren Sie sich leicht und vitaminreich. Handeln Sie am Nachmittag entschlossen, wenn man Sie fordert!

Horoskop morgen: Fische

Andere Leute können Sie mit einem etwas provokanten Auftreten beunruhigen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Ziehen Sie sich notfalls etwas zurück, erhalten Sie den Frieden.