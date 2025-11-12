Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 13. November 2025

Horoskop heute: Widder

Sie gewinnen heute Erfahrung aus den Missgeschicken, die anderen unterlaufen. Bleiben Sie, wenn es um neue Aufgaben geht, im Hintergrund. Gönnen Sie sich abends etwas!

Horoskop heute: Stier

Überzeugen Sie andere von Ihren Vorstellungen, man ist offen für Sie. Abends fällt es Ihnen leicht, Begeisterung zu vermitteln. Schauen Sie mit allem Optimismus nach vorn!

Horoskop heute: Zwillinge

Am späten Vormittag können Sie in einem Gespräch die Gegensätze ausgleichen und vermitteln. Lassen Sie sich am frühen Abend nicht als Prellbock missbrauchen!

Horoskop heute: Krebs

Sie müssen vormittags damit rechnen, unter Druck gesetzt zu werden oder in Zeitdruck zu geraten. Halten Sie Ihre Ideale aufrecht! Abends dürfen Sie keine Forderungen stellen.

Horoskop heute: Löwe

Heute finden Sie in einer Verhandlung zu einem gangbaren Kompromiss. Lassen Sie sich auf ein Angebot ein, das man Ihnen nachmittags macht. Sie können gewinnen.

Horoskop heute: Jungfrau

Sie haben einen sehr starken Tag vor sich und können sich in jeder Hinsicht durchsetzen. Abends sollten Sie aber Rücksicht auf Schwächere nehmen und niemanden überrollen.

Horoskop heute: Waage

Heute müssen Sie sich durchbeißen und Ihre Konsequenz und Willensstärke beweisen. Stehen Sie vormittags im Job zu einer Zusage, auch wenn Sie dadurch Mühe haben.

Horoskop heute: Skorpion

Nutzen Sie heute die Chance zu einem Neuanfang. Schon morgens kommen Sie in Kontakt mit einem Menschen, der Ihnen weiterhelfen kann. Lassen Sie sich abends nicht stressen.

Horoskop heute: Schütze

Nutzen Sie diesen Tag intensiv. Beenden Sie angefangene Vorhaben, schließen Sie offene Angelegenheiten ab! Erarbeiten Sie sich für die kommenden Tage mehr Handlungsspielraum.

Horoskop heute: Steinbock

In der Liebe sollten Sie es sich heute nicht zu leicht machen. Nehmen Sie die Bedenken Ihres Partners ernst, gehen Sie mehr auf ihn ein! Ein Streit am Abend kann reinigend sein.

Horoskop heute: Wassermann

Sie bekommen die Gelegenheit, sich mit einem anderen Menschen auszusöhnen oder sich ihm anzunähern. Mittags dürfen Sie in der Liebe mit einer Überraschung rechnen.

Horoskop heute: Fische

Sie können Spannungen, die Sie in sich spüren, positiv umsetzen. Visieren Sie ein gewünschtes Ziel geduldig an. Handeln Sie nachmittags, wenn Sie Ihre Chance erkennen.