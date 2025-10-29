Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 30. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder

Erledigen Sie am späten Vormittag alles Nötige. Ruhen Sie sich nachmittags möglichst aus. Freuen Sie sich auf den Abend, er wird positiv verlaufen. Nutzen Sie eine Chance!

Horoskop heute: Stier

Erfüllen Sie heute geduldig alle anstehenden Aufgaben, damit verschaffen Sie sich einen beruflichen Vorsprung. Am frühen Nachmittag sollten Sie bescheiden auftreten.

Horoskop heute: Zwillinge

Tagsüber müssen Sie immer wieder mit kleinen Störungen oder Missverständnissen rechnen. Nicht aufregen! Der Abend wird für Sie sehr schön, nehmen Sie sich etwas vor!

Horoskop heute: Krebs

Morgens haben Sie einige gute Ideen, wie Sie sich verbessern können. Halten Sie sie fest und sprechen Sie sie mit anderen durch! Abends löst sich ein Knoten in der Liebe.

Horoskop heute: Löwe

Sie verschaffen sich heute einen beruflichen Vorsprung, man weiß Ihre Fähigkeiten zu würdigen. Nutzen Sie nachmittags die Gelegenheit zu einem offenen, ausführlichen Gespräch.

Horoskop heute: Jungfrau

Nutzen Sie Ihre Chancen in der Liebe. Gehen Sie offen auf einen Menschen zu, den Sie für sich gewinnen wollen! Der Abend bleibt ruhig und ist ideal für ein schönes Essen zu zweit.

Horoskop heute: Waage

Sie können eine Verwicklung oder Verstrickung heute aktiv auflösen. Suchen Sie dazu am frühen Nachmittag ein Gespräch. Machen Sie ein Angebot, mit dem Sie leben können.

Horoskop heute: Skorpion

Leisten Sie sich einen unbeschwerten Tag. Tun Sie sich Gutes, träumen Sie. Zum Abend hin müssen Sie wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückkehren.

Horoskop heute: Schütze

Sie sind hochmotiviert, dürfen sich aber auch in der größten Begeisterung keine Illusionen über Ihre Grenzen machen. Lassen Sie sich abends Zeit mit einer Reaktion.

Horoskop heute: Steinbock

Tagsüber sollten Sie anstehende Arbeiten erledigen, auch wenn Sie wenig Lust haben. Ab dem späteren Nachmittag lässt Ihre Leistungsfähigkeit nach. Halten Sie abends maß in allem.

Horoskop heute: Wassermann

Geben Sie einem anderen Menschen heute das Gefühl der Zugehörigkeit, nehmen Sie sich eines Trauernden an. Abends haben Sie wertvolle Ideen und können Anregungen geben!

Horoskop heute: Fische

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie heute bei anderen nicht so gut ankommen. Eine notwendige Wartezeit müssen Sie geduldig überbrücken. Haben Sie Verständnis für andere!