Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 23. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags braucht man Ihre besonnene Art. Helfen Sie anderen, sich über eine Frage klar zu werden! Nachmittags und abends sind Sie guter Stimmung. Unternehmen Sie etwas!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ein sehr guter Tag für Sie! Sie können in jeder Hinsicht erfolgreich sein, wenn Sie nur aktiv werden und Ihre Vorhaben durchführen. Machen Sie abends Ihrem Partner eine Freude!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ein Alleingang ist für Sie heute nur ratsam, wenn Sie sich der möglichen Folgen wirklich bewusst sind. Stoßen Sie niemanden vor den Kopf, den Sie noch brauchen können!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Mit Unruhe, die von außen auf Sie zukommt, werden Sie heute leicht fertig. Geben Sie Verantwortung an andere ab. Abends müssen Sie mit einer unerwarteten Absage rechnen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Am Morgen kann große Verwirrung herrschen. Handeln Sie nicht, wenn Sie sich über die Folgen Ihres Tuns nicht völlig klar sind. Am späteren Abend haben Sie eine Erfolgsidee.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nach morgendlichen Anlaufschwierigkeiten ein sehr guter Tag! Treffen Sie nachmittags eine mutige Entscheidung, setzen Sie einen Fortschritt durch! Abends können Sie sich versöhnen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Gehen Sie heute unter Menschen, suchen Sie Kontakte! Sie können neue Freunde gewinnen, in der Liebe ist ein neuer, besserer Anfang möglich. Verstecken Sie sich nicht!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Halten Sie sich heute im Hintergrund, überlasten Sie sich nicht. Nachmittags sollten Sie misstrauisch werden, wenn Ihnen Gewinne ohne Gegenleistung versprochen werden.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Lassen Sie sich heute mehr von Ihren Gedanken leiten als von ihren Gefühlen. Am späten Vormittag kann Ihnen ein Gespräch eine wichtige neue Erkenntnis bringen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Morgens müssen Sie mit einem Angriff rechnen. Wehren Sie sich ruhig und schaffen Sie das Problem aus der Welt. Nachmittags erarbeiten Sie sich im Beruf einen Vorsprung.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie können heute unerwartet zu einem Erfolg kommen. Nachmittags können sich Ihnen im Beruf neue Chancen bieten. Beweisen Sie dann Ihre Entschlossenheit und Zuverlässigkeit.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Seien Sie heute nachsichtig mit anderen, es drohen immer wieder Überreaktionen. Je weniger Sie darauf eingehen, umso schneller beruhigt sich die Stimmung wieder.