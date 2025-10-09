Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 9. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags und über die Mittagsstunden dürfen Sie nichts übereilen. Lassen Sie sich unbedingt genug Zeit für die Planung und Durchführung eines neuen Vorhabens!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben heute das Heft in der Hand. Ihr Erfolg hängt nur von Ihrer Entschlusskraft ab. Nachmittags finden Sie den richtigen Ansatz. Nutzen Sie den Abend zur Erholung.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Berufliche Spannungen können Ihnen heute die Laune erheblich verderben. Entwickeln Sie nachmittags eine Idee weiter, durch die Sie zu mehr Eigenverantwortung kommen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie wirken heute stark auf das andere Geschlecht. Wenn Sie einen Partner suchen, sollten Sie aktiv werden. In einer bestehenden Partnerschaft können Sie für neues Feuer sorgen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie haben einen guten Tag vor sich. Morgens entwickeln Sie Kreativität. Nachmittags erkennen Sie, wie Sie sich aus einer bestehenden Abhängigkeit herauslösen können.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Wenn Sie sich unausgeglichen fühlen, kann es heute damit zu tun haben, dass Ihnen eine Aufgabe fehlt. Schaffen Sie sich ein Ziel! Gehen Sie am Abend maßvoll mit Alkohol um.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Verbringen Sie diesen Tag möglichst allein oder mit Menschen, mit denen Sie sich wirklich gut verstehen. Meinungsverschiedenheiten, die heute beginnen, können lange anhalten.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ein kritischer Tag! Zügeln Sie Ihre Emotionen ein wenig, bis zum späten Abend könnte sich sonst ein Konflikt bedrohlich zuspitzen. Verhalten Sie sich defensiv, seien Sie tolerant!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Verrennen Sie sich heute nicht in Irrtümern! Vor allem nachmittags sollten Sie anderen geduldig entgegenkommen und sich nicht zu sehr von Vorurteilen leiten lassen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Starten Sie gelassen in den Tag. Verschieben Sie kraftraubende Aufgaben auf den Nachmittag. Abends drohen Differenzen in der Liebe. Gestehen Sie Ihrem Partner Freiräume zu.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie müssen bis zum frühen Nachmittag mit Widerständen rechnen. Zeigen Sie Kompromissbereitschaft! Halten Sie abends Ihrer Gesundheit zuliebe beim Essen und Trinken maß.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Gehen Sie vormittags auf einen anderen Menschen zu. Sie können einen sympathischen Kontakt anknüpfen. Am Abend sollten Sie etwas kürzertreten und Kraft tanken.