Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 18. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben einen sehr entspannten Tag vor sich. Zum Abend hin sollten Sie aber wachsam werden. Begehen Sie keine Fehler aus Unaufmerksamkeit oder Leichtfertigkeit.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Es geht bei Ihnen wieder aufwärts. Ein erfreuliches Erlebnis am Vormittag hebt Ihre Stimmung. Haben Sie jetzt ruhig auch den Mut zum Träumen, Sie bekommen eine Chance!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vormittags kann es noch vereinzelt Turbulenzen geben, ab Mittag bleibt der Tag aber für Sie friedlich. Schenken Sie Ihrem Partner abends Ihre Liebe und Ihr Verständnis.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Halten Sie sich vormittags ein bisschen zurück. Lassen Sie Ihren Gedanken Spielraum! Nachmittags ist Ihr Rat gefragt. Versuchen Sie, in einer Streitfrage zu vermitteln.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Genießen Sie die Zeit bis zum frühen Nachmittag, lassen Sie es sich gut gehen! Abends sollten Sie sich nicht in Streitigkeiten verwickeln lassen, die Sie eigentlich nichts angehen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nachmittags sollten Sie vorsichtig sein, man könnte versuchen, Sie mit Unwahrheiten zu ködern. Lassen Sie sich am Abend nicht beeindrucken. Andere kochen auch nur mit Wasser!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Halten Sie sich bis zum Spätnachmittag im Hintergrund. Im Miteinander kommt es heute zu Spannungen, die für Sie vermeidbar sind. Denken Sie abends an Ihre Gesundheit.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Erwarten Sie sich heute nicht zu viel Entgegenkommen von anderen. Verlassen Sie sich auf sich selbst und Ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Abends entwickeln Sie gute Ideen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Verzetteln Sie sich heute nicht! Sie haben mehr Ideen als Zeit zu ihrer Durchführung. Konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste. Abends kann Sie Eitelkeit Sympathien kosten.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Am Vormittag haben Sie die Chance, sich mit jemandem auszusöhnen. Machen Sie den ersten Schritt! Zerbrechen Sie sich abends nicht den Kopf über eine alte Schuld.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie kommen mit einem Vorschlag gut an. Setzen Sie sich nachmittags mit Menschen zusammen, die Ihnen bei der Verwirklichung eines größeren Planes helfen können.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben einen guten, lebendigen Tag vor sich. Nur am späten Vormittag müssen Sie mit einer Herausforderung zurechtkommen. Planen Sie etwas mehr Zeit für eine Aufgabe ein!