Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 11. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Nutzen Sie die Freiräume, die sich Ihnen heute bieten, für kreative Experimente. Nachmittags können Sie mit einem Vorhaben erfolgreich sein. Genießen Sie den späteren Abend.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Lassen Sie heute den Kopf nicht hängen, wenn Sie bei anderen nicht so toll ankommen. Lenken Sie niemanden ab, wenn wichtige Aufgaben erfüllt werden müssen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vormittags sollten Sie sehr realistisch sein, wenn man Ihnen ein wohlklingendes Angebot macht. Nachmittags haben Sie eine gute Idee, wie Sie unabhängiger werden können.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Heute können Sie einen neuen Anfang wagen! Sie haben den nötigen Rückenwind und bekommen rasch wieder Boden unter die Füße. Lassen Sie sich abends begeistern!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ihre Vorstöße treffen heute immer wieder auf Widerstand. Vormittags haben Sie noch die besten Chancen, sich zu verwirklichen. Abends sollten Sie keine Entscheidung treffen!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Setzen Sie sich bis zum frühen Nachmittag voll ein, holen Sie Versäumtes und Liegengebliebenes nach. Nutzen Sie Chancen, zum Erfolg zu kommen, mit aller Entschlossenheit!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich von der Oberflächlichkeit, die Sie heute an anderen bemerken können, nicht zu sehr stören. Am späten Vormittag können Sie mit einer gezielten Anregung Gutes tun.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vormittags können Sie einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Bemühen Sie sich um eine finanzielle Verbesserung! Nachmittags sollten Sie Ihre Erwartungen nicht zu hoch ansetzen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie behalten den Überblick, auch wenn andere die Nerven verlieren oder sich von ihren Sorgen auffressen lassen. Geben Sie Ratschläge, wie sich eine verfahrene Lage lösen lässt.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Schauen Sie heute bewusst auf die schönen Seiten des Lebens. Sie freuen sich am Genuss und können einen traumhaften Tag verbringen. Lassen Sie sich spätabends nicht ausnutzen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Es kann Ihnen heute schwerfallen, sich zu konzentrieren. Wenn Sie von immer wiederkehrenden Gedanken belastet werden, schreiben Sie sie auf und sorgen Sie später für Klärung.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie den Rückenwind, den Sie heute haben! Sie fühlen sich vormittags sehr gut in andere ein und setzen sich mit einer Idee rasch durch. Gönnen Sie sich abends Ruhe!